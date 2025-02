Tolok e Mims sono da urlo. E Novara travolge Busto

Weekend di Serie A1 femminile ricco di partite interessanti sia per la zona medio-alta della classifica sia in coda dove la bagarre per la salvezza coinvolge per i due posti retrocessione 5 squadre racchiuse in un fazzoletto di 3 punti. In chiave playoff fa la voce grossa l'Igor Gorgonzola Novara che travolge 3-0, davanti al pubblico di casa, l'Eurotek Busto Arsizio disputando una partita praticamente perfetta in ogni fondamentale. Coach Bernardi sceglie di giocare con Mims in posto 2 e riporta Tolok in banda nel suo ruolo naturale in coppia con Ishikawa (13 punti con il 57%). E proprio la schiacciatrice russa risponde presente con 15 punti e un 55% in attacco da fuoriclasse, mentre l'americana è l'Mvp con 14 punti e 63% sotto rete. Il trio delle meraviglie fa i fuochi d'artificio sfruttando la distribuzione top di Bosio e una serata poco brillante della Uyba che incassa pure 7 ace diretti. Novara preme sull'acceleratore, il libero De Nardi è da applausi in difesa e ricezione (42% perfetta) e funziona la correlazione muro difesa.

"Allenate con intensità"

Se l'Igor Gorgonzola gira ad alta precisione, la Uyba fa fatica a entrare in partita, facendo vedere qualcosa in più nel terzo set. Nessuna bustocca è andata in doppia cifra e Lazic è stata la miglior realizzatrice della squadra con 6 punti (50% in attacco) mentre il libero Pelloni si è distinto a livello individuale in seconda linea chiudendo la partita con il 50% di ricezione perfetta. Raggiante l'opposto di Novara Taylor Mims: "Ci siamo allenate con intensità in settimana per preparare al meglio questa partita, abbiamo fornito una grande prestazione e siamo riuscite conquistare l'intera posta in palio". Delusione nelle parole di capitan Giuditta Lualdi, invece, in casa Uyba: "Una prestazione contro Novara al di sotto delle nostre possibilità, siamo deluse. Novara non ci ha concesso nulla, ma noi abbiamo sbagliato troppo. Perdere i primi due set con questi punteggi non è da Busto Arsizio".

Gli scontri diretti

Oggi si giocano due scontri diretti in chiave salvezza con punti pesanti in palio. A Cuneo, l'Honda Olivero attende la Bartoccini Mc Restauri Perugia in una partita dove contano solo i tre punti. Di fronte poi due talentuosi allenatori, Lorenzo Pintus e Andrea Giovi e match che si annuncia ricco di colpi di scena. Classifica corta e vietato sbagliare anche in Roma-Firenze, con le capitolina alla ricerca del sorpasso in classifica e le toscane, alla ricerca del riscatto per allontanare la crisi. Debutto sulla panchina di Firenze per Chiavegatti. Affascinante la sfida poi tra le opposte Orvosova e Malual. Infine la Savino del Bene Scandicci in casa contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per consolidare il secondo posto.