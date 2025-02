Conegliano è immensa! Settima Coppa Italia: è record

Immensa Conegliano. La Prosecco Doc Imoco conquista la settima Coppa Italia della sua storia e a farne le spese è, per la terza volta, la Numia Vero Volley Milano battuta 3-0, nel terza finale di seguito disputata contro le venete. Tutto nel rispetto della dura legge che il volley italiano è “un gioco semplice, si gioca in dodici attorno ad una rete e alla fine vince Conegliano”. Eppure Milano ci ha provato e ha messo in difficoltà le campionesse di tutto, rendendosi protagonista insieme alle avversarie di uno dei record della giornata, il set più lungo giocato in una finale, con il 37-35 da brivido nel primo set. Milano si è conquistata cinque setball, Conegliano ha risposto con otto palle per il set. Un notevole braccio di ferro e il punto di svolta della partita. Perché dopo l’Imoco è andata via in fiducia.

La vittoria di Conegliano

Con questo trionfo l’Imoco posa un altro mattone di storia perché diventa la squadra più titolata della competizione, superando in un sol colpo Bergamo e Ravenna. È stato anche duello a viso aperto tra opposte. Da una parte Paola Egonu con la sua carica fisica, dall’altra parte la svedese Isabelle Haak con la sua tecnica invidiabile. Per la prima 24 punti, il 43% di efficienza, due muri e un ace; per la seconda 21 punti con il 40% di efficienza, ma scelta come Mvp del match. A fare la differenza ieri, come tutte le altre volte, è il sistema di gioco di Conegliano con i suoi punti di forza (soprattutto l’attacco) e i suoi equilibri consolidati. Una grande verità confermata dalle statistiche sugli incontri precedenti tra le due compagini. Conegliano era avanti in attacco, in ricezione e meno fallosa al servizio. Milano pagava pegno su queste tre voci e evidenziava una dipendenza da Egonu, difficile da sostenere sul lungo periodo. La morale è che il Vero Volley avrebbe dovuto giocare una partita super per mandare in crisi il sistema delle gialloblù. Ci ha provato nel primo set poi a lasciato strada. Lo conferma Laura Heyrman: «Nel primo set entrambe le squadre hanno spinto al massimo. Poi abbiamo avuto un calo di energia, o almeno è quel che ho percepito. Peccato, perché credo che non ci meritavamo un 3-0 così».

Bis propedeutico al tris

Altre cartoline da un sistema collaudato sono le prove di Gabi e di Moki De Genanro. La schiacciatrice alza il trofeo con la gioia di chi si sta ingolosendo: «Sono molto felice, è stata una grandissima vittoria in un match difficile. Specialmente il primo set è stato incredibile. Abbiamo combattuto palla su palla e siamo rimaste lì. Contro Milano è sempre un match molto, molto combattuto. Abbiamo dato il massimo e siamo felici, ora possiamo festeggiare». Ma il dato più significativo tra le sue statistiche è il notevole 73% in ricezione, che la dice lunga sulla dedizione al gioco di squadra delle soliste di questo gruppo. Poi c’è il libero De Gennaro, sempre fondamentale in seconda linea, che stabilisce il record di presenze nella competizione e raggiunge anche l’ex compagna De Kruijf come numero di titoli, sette. Conegliano festeggia, ma come tutti i cannibali dello sport, guarda già avanti. L’orizzonte è quello della Champions League che, fin da inizio stagione, è tra gli obiettivi principali di una stagione già straordinaria. Nel mirino c’è il bis. Perché è propedeutico al tris.