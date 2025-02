Erreà e Fipav insieme fino a Los Angeles 2028

Erreà e la Federazione Italiana Pallavolo annunciano con soddisfazione il rinnovo della partnership tecnica. Un accordo grazie al quale le nazionali azzurre continueranno a indossare le maglie realizzate dal noto marchio italiano per altri quattro anni, fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 . La collaborazione tra Fipav ed Erreà, iniziata nel 2017, ha visto entrambe le parti lavorare a stretto contatto in tutti questi anni, ottenendo risultati significativi e ambiziosi. La partnership tecnica, che si fonda nel segno del made in Italy , è stata suggellata da un ultimo quadriennio eccezionale per le nazionali azzurre seniores: oltre alla storica Medaglia d’Oro olimpica, infatti, sono arrivate la vittoria nel Campionato Mondiale maschile 2022, il doppio Campionato Europeo 2021 e i successi 2024 e 2022 nella Volley Nations League femminile. Oltre alle nazionali maggiori, Erreà sarà fornitore ufficiale del materiale tecnico anche per le giovanili azzurre, il Club Italia Femminile e le Nazionali di Sitting volley.

Talento e impegno

Il commento di Giuseppe Manfredi, presidente Fipav: «Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare il rinnovo della nostra collaborazione con Erreà, un partner che ha dimostrato negli anni il suo forte legame con la pallavolo. La Fipav condivide con Erreà valori fondamentali come l’innovazione, la qualità e la passione verso il nostro sport. Con questo accordo siamo certi che anche per i prossimi quattro anni continueremo a garantire ai nostri atleti il miglior supporto tecnico possibile. Il rinnovo della partnership arriva in un momento straordinario per la pallavolo italiana, la vittoria dell'Oro olimpico è stato solo l'ultimo dei tanti successi ottenuti dalle nostre Nazionali. I titoli mondiali e continentali conquistati sono il frutto di talento, impegno e lavoro di squadra, ma anche del sostegno di partner tecnici di alto livello, qual è Erreà. Siamo, inoltre, particolarmente orgogliosi di poter contare su un’azienda che rappresenta al meglio l’eccellenza del Made in Italy nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo. Ci tengo a ringraziare Erreà per la fiducia e l’impegno che continua a dimostrare nei confronti del nostro movimento». Per Angelo Gandolfi, presidente di Erreà, «rinnovare il nostro legame con la Federazione Italiana Pallavolo è per noi motivo di grande orgoglio. Questa partnership, consolidata nel tempo, è un percorso di passione, innovazione e successi condivisi. Guardare al futuro con determinazione significa continuare a investire nel volley italiano, e il rinnovo fino a Los Angeles 2028 ne è la conferma. Vestire la Nazionale è un privilegio che rappresenta l’eccellenza e l’identità dell’Italia nel mondo. Per Erreà, questa collaborazione è un traguardo prestigioso e uno stimolo costante a innovare, con la dedizione e la qualità che ci contraddistinguono. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con entusiasmo, al fianco della Federazione e degli atleti che onorano ogni giorno questa maglia».