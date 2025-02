La Fipav ha rinnovato il CF, Manfredi rieletto presidente all'unanimità

Gli Eletti Per Il quadriennio 2025-28-

PRESIDENTE FEDERALE: Giuseppe Manfredi (146.153 voti - 96,8%).

VICE PRESIDENTE FEDERALE (2 posti): Massimo Sala (135.055 voti), Elio Sità (109.196).

CONSIGLIO FEDERALE (8 posti): Stefano Bianchini (194.140 voti), Davide Anzalone (182.250), Giuseppina Cenedese (170.600 voti), Silvia Strigazzi (164.050 voti), Luigi Saetta (144.360 voti), Giuseppe Lomurno (142.560 voti), Giusy Piredda (138.330 voti), Marco Mari (120.020).

Non eletti: Andrea Burlandi (63.410), Vincenzo Ammendola (58.570), Silvano Brusori (40.720)

CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE ATLETI/E (3 posti dei quali 2 donne): Enrica Merlo (6.604 voti), Andrea Abbiati (6.492 voti), Antonella Di Cesare (4.828 voti).

CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE TECNICI (1 posto): Vincenzo Santomassimo (3.142 voti).

PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (1 posto): Vincenzo Marranzini (136.947 voti).

Quelle vissute al Palacongressi di Rimini sono state due giornate di fondamentale importanza per tutto il movimento pallavolistico italiano, impreziosite dalla presenza del Presidente FIVB Fabio Azevedo, dal Managing Director CEV Vuk Karanovic, dal Presidente della Lega di Pallavolo Femminile Mauro Fabris e dal Presidente della Lega di Pallavolo Maschile Massimo Righi.

Come già annunciato, la due giorni al Palacongressi di Rimini ha visto anche una notevole partecipazione di tutto il territorio nazionale e ancora una volta la Federazione Italiana Pallavolo è stata affiancata dai suoi numerosi e sempre presenti partener che hanno animato con i propri stand il Villaggio Commerciale: DHL, Suzuki, Erreà, Adidas, Aia Aequilibrium, BPER Banca, Trentino, Ennova, Regione Emilia Romagna, Mikasa, Molten, Freddy, Wilson e Decathlon.

Le parole del Presidente Giuseppe Manfredi-

« Il minimo che posso dirvi è grazie. Adesso viene il bello. Sono entusiasta, in questo momento, di vedervi così numerosi per questa Assemblea Nazionale. Sono davvero felice di vedere qui tutto il nostro mondo. Ci sono le società, i dirigenti, e possiamo dire con fierezza che siamo una grande Federazione. Vi ringrazio soprattutto per quello che ancora dovremo fare. Spero di continuare a essere esattamente come sono sempre stato. Conto di venire ancora su tutto il territorio; con l’aiuto dei presidenti regionali, voglio parlare con tutte le società. Ringrazio il Consiglio Federale uscente, sono stati tutti eccezionali e mi hanno aiutato tantissimo. Hanno svolto un più che egregio lavoro. Ognuno di loro, magari in ruoli diversi, saranno sempre vicini al nostro meraviglioso mondo. Ultimo ringraziamento lo voglio fare a tutti i ragazzi che lavorano per questa stupenda Federazione. Purtroppo, tre persone dei consiglieri candidati non potranno essere elette, però, posso assicurare che tutti sono dei profili più che adeguati a far parte del prossimo Consiglio Federale ».