Fondazione Morandi: ecco il progetto “TatticaMENTE"

Chi è Martina

La storia di Martina inizia alle scuole elementari, quando incontra le prime difficoltà nell’espressione e nella lettura ad alta voce. Le prese in giro e l’isolamento non l’hanno però fermata: dopo la diagnosi di dislessia e disgrafia, insieme ai suoi genitori e sotto consiglio dei medici, ha cercato un modo per acquisire sicurezza e superare le sue difficoltà. Una strada che l’ha portata sul campo di pallavolo: qui Martina ha trovato lo spazio per esprimere sé stessa e le sue necessità, individuando soluzioni che le hanno permesso di crescere come atleta. Dall’esperienza di Martina sul campo sportivo, la Fondazione Morandi (fondata da Matteo Morandi insieme a sua moglie Paola, a seguito di un incidente quasi fatale del figlio Mattia) ha avviato il progetto TatticaMENTE, un’iniziativa volta a creare conoscenza nel mondo dello sport sugli atleti affetti da DSA e offrire strumenti concreti agli allenatori per supportare al meglio gli atleti che convivono con queste difficoltà.

Il progetto

L’obiettivo è aiutare i ragazzi a non percepire queste loro caratteristiche come un limite, ma a riconoscerle come un’opportunità per attivare e valorizzare il loro potenziale. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Vero Volley di Monza, una delle principali realtà pallavolistiche italiane e internazionali, il progetto è in fase di sviluppo e applicazione sul campo. Il lavoro prevede il coinvolgimento attivo di allenatori e neuropsicologi, con lo scopo di sviluppare tattiche e strategie specifiche per l’allenamento, raccogliere feedback e perfezionare le pratiche attraverso un approccio evidence-based. Tra i suoi obiettivi principali ci sono la formazione degli allenatori - veri e propri educatori, soprattutto nel settore giovanile -, il miglioramento della comunicazione tra staff tecnico, atleti DSA e squadra, oltre alla definizione di un protocollo scientifico corredato da materiali divulgativi e linee guida replicabili in diversi contesti sportivi.

Ribalta meritata

«Sono stato veramente molto lieto di ricevere il premio che l’Unione Stampa Sportiva Italiana ha attribuito a questo servizio nell’ambito dell’edizione 2024 del premio giornalistico “Lo sport e chi lo racconta”, intitolata al grande collega e maestro Franco Zuccalà - spiega il giornalista Marco Fantasia -, non tanto per la soddisfazione personale, certamente enorme, quanto per il piacere di aver visto riconosciuti temi e storie che meritavano di essere portati alla ribalta. La storia di Martina si intreccia con quella di suo fratello Mattia: due episodi che, anziché far chiudere la famiglia in sé stessa, ottengono l’effetto opposto, con una generosa apertura al mondo di raro ed enorme impatto. Martina, Mattia e i loro genitori sono l’esempio di come la reazione a un problema familiare possa portare al bene collettivo».