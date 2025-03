L'Italia vince l'Europeo Under 20 di Snow Volley

KARPACZ (POLONIA)- Bel risultato per la pallavolo italiana che oggi, a Karpacz in Polonia, si è laureata campione d'Europa Under 20 maschile di Snow Volley .

Nella finale per il titolo gli azzurrini Diego Leon Steger, Laurin Zöschg, Michael Stolzlechner e Mairhofer Luis hanno strapazzato 2-0 (15-12-15-11) i padroni di casa della Polonia con una gara ben giocata da parte del trio italiano.

Dopo un cammino quasi perfetto (unica sconfitta nel match d'esordio proprio contro Polonia 2), il team allenato da Klaus Seeber e Theo Hanni, nel match che metteva in palio il titolo continentale, si è trovato di fronte una delle squadre più forti di questa rassegna continentale sulla neve: la Polonia formata da Tomasz Warych, Marcel Wanat, Michal Kucharski e Wiktor Musial. Dopo aver vinto il primo set gli azzurri hanno continuato ad imporre il proprio gioco e, anche grazie ad una maggiore determinazione nei momenti decisivi del match, hanno portato a casa anche il secondo set che è valso il primo trionfo dell'Italia in questa competizione.

In precedenza la nazionale tricolore aveva superato in semifinale Polonia 4 con il punteggio di 2-0 (15-13, 15-13).

Nel tabellone femminile, invece, si chiude al settimo posto il cammino della selezione tricolore formata per l’occasione da Juliane Stolzlechner, Sarah Riva, Mara Fumanelli e Nadine Valentini . Le azzurrine, infatti, non sono riuscite a superare la pool B e nella finale per il settimo posto si sono imposte con un secco 2-0 (15-10, 15-12) ai danni della nazionale armena.

I risultati dell’Italia-

Tabellone maschile

Pool B

Italia-Polonia2 1-2 (23-21, 13-15, 15-17)

Italia-Ucraina 2-0 (15-12, 15-9)

Turchia-Italia 1-2 (16-14, 10-15, 10-15)

Semifinale

Italia-Polonia4 2-0 (15-13, 15-13)

Finale

Italia-Polonia1 2-0 (15-12-15-11)

Tabellone femminile

Pool A

Turchia-Italia 2-0 (15-12, 15-4)

Italia-Ucraina 1-2 (15-10, 8-15, 10-15)

Italia-Polonia2 0-2 (12-15, 13-15)

Finale 7°-8° posto

Italia-Armenia 2-0 (15-10, 15-12)