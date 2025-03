Le imprese Olimpiche delle azzurre  in un libro di Leandro De Sanctis

ROMA- Leandro De Sanctis, attento osservatore delle vicende pallavolistiche, animato da grande passione per le gesta dei colori azzurri, ha completato la sua fatica dando alle stampe la Favola di Parigi, il libro di Leandro De Sanctis dedicato alla medaglia d’oro vinta dalla Nazionale femminile di pallavolo all’Olimpiade di Parigi 2024. Scritto tra agosto e dicembre, da oggi è acquistabile sul sito della casa editrice Calzetti e Mariucci, che vanta specializzazione e grande tradizione di testi sulla pallavolo. Successivamente, nei prossimi giorni, La favola di Parigi sarà disponibile anche nelle maggiori librerie on line e su ordinazione nelle librerie. . La scorsa estate è avvenuta un’altra vittoria che ha meritato l’appellativo storico, talvolta abusato ma in questo caso legittimo e doveroso: la medaglia d’oro olimpica ai Giochi di Parigi 2024. La pubblicazione chiude il trittico di lavori dedicati alle prime volte della pallavolo italiana, iniziato con Il tesoro di Rio (il racconto del primo mondiale vinto dagli azzurri), proseguito con Il miracolo di Berlino e ora concluso con La favola di Parigi.

In comune la gioia e la soddisfazione per risultati straordinari ottenuti con programmazione e lavoro. E con, da Rio de Janeiro a Parigi, la presenza fondamentale di Julio Velasco. Vedere Julio, Lorenzo Bernardi e Massimo Barbolini sorridenti e felici, ha toccato le corde emotive dell'autore che ha raccontato in punta di piedi in un’avventura straordinaria, per conoscere e raccontare anche i personaggi meno celebrati ma che hanno svolto un ruolo importante. E con loro raccogliere le opinioni di illustri colleghi e le voci del grande e qualificato villaggio del volley. .