Perugia, nessuno sconto. Piacenza per il colpo

La Sir Perugia vince 3-0 la gara 1 di semifinale scudetto contro la Cucine Lube e Civitanova e sfrutta al meglio un infuocato fattore campo con 4738 spettatori sulle tribune del Pala Barton. È una vittoria rotonda nel risultato, aiutata soprattutto da una grande difese. Non è un caso che come miglior in campo sia stato eletto Massimo Colaci; insieme a lui, anche Simone Giannelli ha interpretato al meglio il fond