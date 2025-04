L'S3 al Villaggio per la Terra di Roma

ROMA- Gioco di squadra, divertimento e attenzione per il nostro Pianeta. La Federazione Italiana Pallavolo, attraverso il Volley S3 , è ancora una volta vicina all’ambiente grazie al Villaggio per la Terra.

Il format, ideato da Earth Day Italia, rappresenta una grande festa di primavera nel cuore di Roma e prenderà il via da oggi a domenica 13 aprile, con una serie di eventi in programma nel parco di Villa Borghese. Come ogni anno, il programma sarà molto ricco, con eventi gratuiti per celebrare la Giornata Mondiale della Terra.

Fino a domenica, dunque, sarà allestito un campo di Volley S3, dove tutti i bambini presenti potranno provare la pratica della pallavolo. Un’esperienza che sarà resa ancora più entusiasmante dalla presenza nel villaggio, nella giornata di venerdì, del master smart coach Andrea Lucchetta, tra gli ideatori del Volley S3, supportato da un altro campione azzurro Valerio Vermiglio che invece sarà presente sabato.

Con loro, grazie alla collaborazione del CT Roma, ci saranno altri smart coach pronti a far festa sottorete per la gioia dei tanti ragazzi attesi al Villaggio della schiacciata.