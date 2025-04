Pri Heldes da record: in campo incinta di sei mesi

Maternità e sport, la frontiera si sposta un poco più in là. La palleggiatrice Pri Heldes è scesa in campo in stato di gravidanza di sei mesi , con il Fluminense nella Superliga. E con la sua squadra si è spinta fino ai quarti di finale scudetto dove la corsa si è conclusa contro il Sesi Bauru. Sui social è possibile vedere le immagini della regista con il pancione: «Sono sana e mi sento bene. Sono seguita da un medico che ha esperienza in questo campo e mi ha autorizzato a giocare, con le dovute precauzioni». Il problema delle atlete che restano incinte è che, in genere, il contratto con la loro squadra s’interrompe. In questo caso il Fluminense ha dato ampio sostegno alla sua giocatrice e questo è un segnale molto forte per tutto il movimento. «Il sostegno del Fluminense mi ha dato la fiducia per continuare a giocare. MI ha dato sicurezza e serenità. Ma all’inizio ho avuto anche un po’ paura. Alcune atlete sono state licenziate o hanno dovuto intentare una causa. Ma quello che è successo a me dimostra che qualcosa sta cambiando».