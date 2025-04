Conegliano e Milano, ecco lo scudetto del mondo  

Il più grande spettacolo dl mondo del volley è pronto. Questa sera il meglio delle pallavolo mondiale scende in campo per gara 1 della finale scudetto tra due squadre di livello spaziale: Conegliano, vincitrice degli ultimi sei scudetti, e Milano che scalpita per la sua porzione di cielo. Le due formazioni saranno in campo, alle ore 20.30, nella casa dell’Imoco con diretta Rai Sport, Dazn e Vbtv. Tutti si aspettano una serie vibrante che a