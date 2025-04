Conegliano senza limiti

La Prosecco Doc Imoco Conegliano resta saldamente ancorata al trono di Regina d’Italia della pallavolo. Le Pantere si laureano campionesse per l’ottava volta nella loro giovane, ma già leggendaria storia, chiudendo la serie scudetto con un perentorio 3-0 su Milano e mettendo in bacheca il settimo titolo consecutivo. Un traguardo straordinario, celebrato nella cornice del PalaVerde con il nono sold out della stagione e, sopr