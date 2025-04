"Non è finita! Conegliano ora punta allo Slam"

TORINO - Lo scudetto è già il passato, ora conta solo la Final Four di Champions League. Conegliano ha festeggiato martedì sera il settimo scudetto di fila con uno sfoggio di potenza che ha annullato la Milano di Paola Egonu e delle altre tre olimpioniche, ma si è già messa alle spalle l’ennesimo trionfo di una squadra. Ora conta solo la prossima sfida ed è anche in questo che si misura il dna di una squadra che non perde un titolo in Italia dal febbraio del 2019. Il focus si sposta a Istanbul dove il 3 e il 4 maggio si giocherà la Final Four di Champions League. L’Imoco è la detentrice e ha tra i suoi obiettivi, sin dall’inizio della stagione, quello di fare il bis continentale. Lo conferma anche Daniele Santarelli: «Quest’anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ma non è ancora finita. Ci aspetta un ultimo step, forse il più difficile. Siamo contentissimi della pallavolo che abbiamo portato in campo. Un momento molto importante è stato il modo in cui siamo usciti dalla delusione di gara due di semifinale contro Novara. Abbiamo capito molto, siamo diventi più esperti e questo ha fatto la differenza nella serie di finale contro Milano». A Istanbul Conegliano troverà ad aspettarla di nuovo il Vero Volley Milano di Stefano Lavarini e di Paola Egonu. Una semifinale tutta da giocare con la consapevolezza che L’imoco nella serie di finale ha concesso un solo set alla sua avversaria e che ha vinto gli otto confronti di questa stagione. Risalire la china da un dato così disarmante non sarà certo facile per la Numia che rischia di rimanere a mani vuote per un’altra stagione. «In Champions ritroveremo Milano in semifinale - prosegue il tecnico Santarelli - è una squadra fortissima, che abbiamo già battuto, ma è sempre pericolosa. Arriveranno a Istanbul con il coltello tra i denti. Quindi se vogliamo vincere la Champions dovremo sudarcela».