TORINO - Trento non concede nulla e Civitanova torna sulla terra. Gara 1 di finale scudetto si risolve con un monologo dell’Itas che s’impone, per 3-0, lasciando poco alla giovane Civitanova. Ma è giovane anche il trascinatore del trentini, Alessandro Michieletto, che mette la marcia super, confeziona 20 punti, è l’Mvp della partita e mette lo zampino in tutte le accelerazioni