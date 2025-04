Roma ospita la 14a edizione del Memorial Favretto

La Manifestazione di Volley S3, patrocinata da Roma Capitale, è una festa aperta a tutte le Società affiliate FIPAV .

Lo Stadio Nando Martellini si trasformerà in un campo da gioco all'aperto, l’atmosfera unica delle Terme di Caracalla, a pochi passi dal Colosseo e dal Circo Massimo, con campetti allestiti per accogliere tutti i partecipanti e regalare loro un'indimenticabile giornata all'insegna del gioco, del divertimento e dell'amicizia.

La manifestazione rappresenta un momento speciale di sport, memoria e cittadinanza attiva nel nome di Franco Favretto, Presidente del Comitato FIPAV di Roma dal 1997 al 2009. Definito “uomo di grande etica e di principi non negoziabili”, è grazie anche a lui se nella nostra città, nella nostra Regione e nel nostro Paese, si è consolidata una cultura del Volley di base, ispirando decine di dirigenti che lo hanno conosciuto e apprezzato.

È prevista la partecipazione di campioni ed ex-campioni della pallavolo per far vivere ai piccoli atleti l'emozione dello Spike Game, imparando dai migliori in un'atmosfera unica nel cuore di Roma.