Superlega, finali scudetto e Champions: Dazn porta in campo Juantorena

Il grande volley maschile è entrato nella fase più entusiasmante della stagione: le f

.

per raccontare la corsa al titolo fino all’ultimo punto.

Dopo il testa a testa di Gara 1 e 2 e il sorpasso di Trento in Gara 3 che ha infiammato la serie,

. Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova si affronteranno in un duello ad alta intensità, dove ogni set può cambiare le sorti dello scudetto. Due club simbolo del volley italiano, legati da una rivalità che continua a regalare emozioni e scrivere la storia di questo sport.

Per raccontare ogni momento decisivo di questa sfida ad alta tensione,

,

, uno dei volti più iconici della pallavolo italiana e internazionale, con un palmarès che parla da sé:

L’appuntamento con la

della finalissima e il

è fissato per

. A partire da questa sfida densa di significato, il

pallavolista

, offrendo analisi tecniche e insight esclusivi.

Non solo, Dazn affiderà proprio a Juantorena anche il commento tecnico per le fasi conclusive della Cev Champions League maschile: si parte venerdì 16 maggio alle 20:00, con la semifinale tra Sir Sicoma Monini Perugia contro Halkbank Ankara, in attesa della grande finale di domenica 18 maggio alle 20:05, che assegnerà il trono della Champions League.