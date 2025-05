Nel Villaggio della Race for the Cure si gioca ad S3

ROMA- Anche l'S3 sarà protagonista al Circo Massimo nel Villaggio della Salute della 26ª edizione della Race for the Cure inaugurato questa mattina con la presenza di tante autorità fra le quali quella del Segretario Generale della FIPAV Stefano Bellotti. Al via quattro giorni dedicati a consulenze mediche e screening gratuiti, attività sportive, laboratori per bambini, talk e spettacoli, che culmineranno domenica con la celebre maratona rosa.

L’obiettivo della Federazione continua a essere quello di dare anche ai più giovani la possibilità di provare l’emozione della schiacciata.

Al Circo Massimo la Fipav sarà in campo con gli smart coach, presenti grazie alla collaborazione con il comitato Territoriale Fipav Roma, per dare la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi al mondo della pallavolo. Sabato e domenica, inoltre, ci sarà anche Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, che domenica verrà affiancato anche da Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach.

La presenza della Federazione italiana pallavolo in questo contesto è solo l’inizio di una collaborazione che, anche quest’anno, avrà il suo culmine in una tappa speciale del Volley S3 in piazza, in collaborazione con Komen Italia, in programma il 10 ottobre alla Reggia di Caserta.

Oltre agli aspetti legati al gioco, al Circo Massimo, la Fipav celebrerà anche il lavoro svolto dagli studenti, premiandoli con palloni e reti da gioco: domani (venerdì 9 maggio), nell’area conferenze della Race For The Cure, è in programma la premiazione del progetto “Pensaci prima”, l’iniziativa formativa di Komen Italia con Edulia Treccani Scuola e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana che ha l’obiettivo di diffondere il tema della prevenzione e dei corretti stili di vita tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, attraverso la piattaforma online Komen.edulia.it e una serie di incontri e lavori di gruppo rivolti a docenti e allievi.

Novità di questo 2025 sarà che la Federazione Italiana Pallavolo parteciperà con la propria squadra all'evento: la FIPAV è infatti ufficialmente iscritta e al momento può contare ben 127 partecipanti.