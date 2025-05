La nazionale maschile di sitting in raduno a Formia

FORMIA (LATINA)- Prosegue il lavoro della nazionale maschile di sitting volley. Dopo aver concluso, lo scorso 11 maggio, un raduno congiunto alla nazionale femminile a Formia, gli azzurri di Marcello Marchesi torneranno al Centro di Preparazione Olimpica del comune laziale per un collegiale che prenderà il via giovedì 22 e terminerà domenica 25 maggio. Quattro giorni di lavoro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.