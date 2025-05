L'8a edizione delle finali scudetto di sitting a Pomigliano d'Arco

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI)- Nel weekend nel Pala Falcone di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli si gioca per la conquista degli scudetti femminile e maschile di sitting volley. Sarà l'ottava edizione della rassegna tricolore. Saranno otto le squadre partecipanti, quattro in ciascun tabellone, che si contenderanno il trofeo con la formula della final four. Tutte le semifinali e le finali 3/4º posto si disputeranno nel pomeriggio di sabato 17 maggio, mentre le finali 1/2º posto verranno giocate nella mattinata di domenica 18 maggio (ore 9.30 femminile e ore 11 maschile). Lo scorso anno a Parma, al termine della finale femminile, la Cedacri GiocoParmaVCCesena alzò al cielo la coppa, spezzando l’egemonia della Dream Volley Pisa, vincitrice delle precedenti sei edizioni, mentre Nola, nel maschile, vinse il suo quinto titolo consecutivo superando in finale la Scuola di Pallavolo Fermana.