La Romeo Sorrento vola in A2

SORRENTO (NAPOLI)- La stagione di A3 si chiude stasera con la storica promozione in A2 della Romeo Sorrento. La squadra di Esposito, dopo aver già vinto la Del Monte® Coppa Italia A3 e la Del Monte® Supercoppa A3, si prende anche il traguardo più importante battendo in Gara 5 3-1 (26-24, 21-25, 25-14, 26-24) Belluno chiudendo i conti mandando in visibilio gli spettatori del PalaTigliana. Il team campano prevale di misura nel primo atto, cede il secondo parziale per la reazione dei rivali veneti, stravince il terzo round e rischia di sprecare tutto nel finale del quarto, con gli ospiti capaci di impattare in rimonta sul 23-23. A fare la differenza nella fase clou è la lucidità dei padroni di casa, in trionfo concretizzando il terzo match point. Già promossa nelle scorse settimane la Rinascita Lagonegro, grazie alla serie lampo vinta in tre partite, con un solo set perso, contro la Negrini CTE Acqui Terme .