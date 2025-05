Italia, Velasco: "Impariamo a soffrire. È il salto di qualità da fare"

Velasco e il vice Barbolini analizzano le prestazioni della squadra

Velasco, come sempre lucido e concreto, ha messo a fuoco i punti chiave di questo test di inizio stagione: «Abbiamo fatto due tie-break, contro la Germania siamo arrivati vicini al quinto, segno che ci siamo. Non accetto mai facilmente una sconfitta, però abbiamo giocato contro squadre più rodate e con organici completi. Le ragazze hanno lavorato bene e alcune si sono sbloccate. C’è ancora molto da migliorare, soprattutto nella gestione delle palle staccate da rete, ma in attacco ho visto più determinazione. Serve responsabilità nel provare a chiudere il punto, solo così si cresce».



Anche il vice Barbolini - che proprio insieme a Velasco negli anni '80 si era già seduto sulla panchina del PalaPanini - ha apprezzato le indicazioni arrivate da questo primo test agonistico: «Sono stati tre giorni interessanti, si sono alternate cose buone e momenti di difficoltà. Ma è normale a questo punto della stagione. Abbiamo giocato contro squadre forti, la Turchia e la Germania hanno fatto vedere tutta la loro esperienza. Ma le nostre hanno risposto, sabato con una bella rimonta e ieri rimanendo in partita. Non sempre il lavoro paga subito, ma questo gruppo lavora con impegno e c’è tempo per costruire».