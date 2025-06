La nazionale femminile di sitting in Polonia per la Golden Nations League

WISLA (POLONIA) - Primo appuntamento stagionale per la nazionale azzurra di sitting volley che sarà protagonista, dal 6 all'8 giugno a Wisla, in Polonia, della Golden Nations League, manifestazione internazionale che vedrà le ragazze di Pasquale D'Aniello sfidare Polonia, Slovenia, Olanda, Germania e Ucraina.

Dopo l’ultimo ritiro conclusosi domenica 1° giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica B. Zauli di Formia (LT), il CT ha scelto le dodici azzurre che prenderanno parte alla manifestazione. Le campionesse d’Europa in carica viaggeranno dunque alla volta della Polonia alla ricerca del terzo successo consecutivo. Le azzurre faranno il loro esordio venerdì 6 giugno alle ore 9 contro le padrone di casa, per poi tornare in campo nel pomeriggio, alle 14:30, per affrontare l’Olanda; sabato 7 Bosio e compagne affronteranno invece Ucraina e Germania, rispettivamente alle ore 9 e alle 4.30, prima di chiudere la manifestazione domenica 8 alle ore 12.30 contro la Slovenia.

Le parole del CT Pasquale d’Aniello

« La Golden League rappresenta un importante banco di prova in vista degli Europei. È stato svolto davvero un grande lavoro su più fronti in questi mesi di preparazione e sono molto soddisfatto di come sono andate le cose. Uno degli aspetti su cui abbiamo posto maggiore attenzione è stato la battuta, un fondamentale di estrema importanza che abbiamo studiato in video con ogni singola atleta. Credo che sia un aspetto che ci possa dare quel valore aggiunto in un gruppo già molto performante. Le avversarie nella Golden Nations League? Una squadra che negli ultimi tempi ci ha dato un po' più fastidio è stata sicuramente l’Ucraina, unitamente però alla Slovenia. Confermarsi non è mai semplice perché ci sono avversarie pronte a dar battaglia, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e quindi andremo in Polonia cercando di ottenere il miglior risultato possibile ».

Le parole del capitano Francesca Bosio

« Il gruppo sta bene e non vediamo l’ora di metterci alla prova. Siamo molto cariche. Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva e su quella offensiva. Il nostro punto di forza rimane come sempre la coesione. Penso che sia questo l'aspetto che ci consente di dar sempre il massimo in campo e di migliorare laddove c'è da farlo. La Golden Nations League è una manifestazione molto importante, è il primo delle dei due tornei internazionali che precedono i Campionati Europei. Più giochiamo e più prendiamo consapevolezza su quello che dobbiamo migliorare. Giovedì si parte per la Polonia e daremo come sempre tutte noi stesse ».

Le atlete convocate per la Golden Nations League

Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio, Anna Ceccon, Roberta Pedrelli (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli).

Lo staff azzurro

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Elena Sangiorgi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Lorenzo Librio (Scoutman); Serena Pavani (Team Manager); Flavia Guidotti (Preparatrice atletica).

GOLDEN NATIONS LEAGUE | IL CALENDARIO

6 GIUGNO

Ore 9: Italia-Polonia

Ore 10.45: Slovenia-Olanda

Ore 12.30: Germania-Ucraina

Ore 14.30: Olanda-Italia

Ore 16.15: Ucraina-Slovenia

Ore 18: Polonia-Germania

7 GIUGNO

Ore 9: Italia-Ucraina

Ore 10.45: Slovenia-Germania

Ore 12.30: Olanda-Polonia

Ore 14.30: Germania-Italia

Ore 16.15: Polona-Slovenia

Ore 18: Olanda-Ucraina

8 GIUGNO

Ore 9: Ucraina-Polonia

Ore 10.45: Germania-Olanda

Ore 12.30: Italia-Slovenia