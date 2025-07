Le nazionali di sitting volley al Torneo Internazionale di Assen 

ASSEN (OLANDA)- Le nazionali maschile e femminile di sitting volley sono in Olanda dove ad Assen prenderà il via domani la decima edizione del tradizionale Torneo Internazionale nel quale si confronteranno le migliori nazionali del mondo della disciplina.

Il tabellone femminile vedrà impegnate cinque squadre in un’unica pool: Olanda, Canada, Italia, Stati Uniti e Francia; mentre quello maschile sarà formato da due gironi, ciascuno composto da quattro nazionali: Stati Uniti, Giappone, Turchia e Olanda nella pool A e Canada, Polonia, Italia ed Estonia nella pool B.

Per le due compagini azzurre si tratta del secondo impegno ufficiale stagionale, dopo la Golden Nations League di Wisla (Polonia, 6-8 giugno) disputata dalla nazionale femminile di Pasquale D’Aniello e la Silver Nations League di Caen (Francia, 27-29 giugno) giocata dalla nazionale maschile di Marcello Marchesi.

Le parole del tecnico della nazionale femminile Pasquale D’Aniello

« Stiamo portando avanti un percorso di formazione e di crescita dopo l’esperienza di Wisla nella Golden Nations League. Adesso avremo la possibilità di confrontarci anche con nazionali extra europee e questo ovviamente ci darà la possibilità di andare a verificare i nostri progressi. Siamo consapevoli che tutto questo percorso, della Golden e del Torneo Internazionale di Assen, sarà di avvicinamento a quello che è l’obiettivo finale della stagione: l’Europeo di fine luglio. Credo che giocare a questi livelli incida sulla qualità della squadra, più trovi avversari di livello alto sul cammino maggiori sono le possibilità che la tenuta mentale e le capacità di saper giocare sotto pressione vengano fuori, che sono poi due aspetti essenziali per potersi presentare in Ungheria al massimo delle possibilità e delle condizioni ».

Le parole del tecnico della nazionale maschile Marcello Marchesi

« Le sensazioni sono positive perché nonostante i risultati non arrivati in Francia, alla Silver Nations League, abbiamo notato una buonissima espressione di gioco; tutto il lavoro fatto sull’impostazione tattica della squadra ha portato i suoi effetti. I ragazzi stanno provando ad assimilare questo nuovo modo di giocare e lo stanno facendo con grande entusiasmo, questo ci permette di essere competitivi per buona parte della gara con qualsiasi avversario e penso si sia visto a Caen; abbiamo avuto parziali incoraggianti con nazionali più qualificate di noi. I passaggi a vuoto sono stati molto limitati. L’acquisizione di consapevolezza ci aiuterà a crescere maggiormente e anche ad aumentare lo spirito di gruppo ».

Italia inserita nella pool B con Canada, Polonia ed Estonia:

« Il girone è sicuramente stimolante, andiamo ad incontrare Polonia ed Estonia che hanno appena giocato la Golden e la Bronze League e il Canada che è una formazione fortissima. Abbiamo la possibilità di confrontarci con tutti i livelli di gioco e questo è un fatto che arricchisce molto la proposta di questo torneo. Arriviamo ad Assen senza obbiettivi di risultato e di posizionamento in classifica. In questo momento non siamo ancora pronti per obbiettivi così precisi, utilizziamo ogni partita per migliorarci e per acquisire consapevolezza nei nostri mezzi. Accogliamo il torneo olandese con grande entusiasmo perché ci da la possibilità di scendere subito in campo e di progredire in quello che è il nostro progetto di costruzione della squadra ».

LA POOL FEMMINILE

Olanda, Canada, Italia, Stati Uniti, Francia

IL CALENDARIO FEMMINILE

4 luglio, ore 9: Canada – Francia

4 luglio, ore 9: Italia – Stati Uniti

4 luglio, ore 12.30: Francia – Italia

4 luglio, ore 12.30: Olanda – Canada

4 luglio, ore 16: Italia – Olanda

4 luglio, ore 16: Stati Uniti – Francia

5 luglio, ore 10.45: Olanda – Stati Uniti

5 luglio, ore 10.45: Canada – Italia

5 luglio, ore 14.15: Stati Uniti -Canada

5 luglio, ore 14.15: Francia – Olanda

6 luglio, ore 8.30, 10.15, 12.15, 14.15, 16: match per i piazzamenti

LE POOL MASCHILI

POOL A

Stati Uniti, Giappone, Turchia, Olanda

POOL B

Canada, Polonia, Italia, Estonia

Al via il Torneo Internazionale di Assen per le nazionali azzurre

Il calendario maschile

4 luglio, ore 10.45 – POOL A : Stati Uniti – Olanda

4 luglio, ore 10.45 – POOL A: Giappone – Turchia

4 luglio, ore 10.45 – POOL B: Canada – Estonia

4 luglio, ore 14.15 – POOL A: Olanda – Turchia

4 luglio, ore 14.15 – POOL A: Stati Uniti – Giappone

4 luglio, ore 14.15 – POOL B: Polonia – Italia

4 luglio, ore 17.45 – POOL B: Estonia – Italia

4 luglio, ore 17.45 – POOL B: Canada – Polonia

4 luglio, ore 17.45 – POOL A: Giappone – Olanda

5 luglio, ore 9 – POOL A: Turchia – Stati Uniti

5 luglio, ore 9 – POOL B: Polonia – Estonia

5 luglio, ore 9 – POOL B: Italia – Canada

5 luglio, ore 12.30: 1A – 2B

5 luglio, ore 12.30: 2A – 1B

5 luglio, ore 12.30: 3A – 4B

5 luglio, ore 16: 4A – 2B

5 luglio, ore 16: 2A – 2B

5 luglio, ore 16: 1B – 1A

6 luglio, ore 8.30: 4A – 4B

6 luglio, ore 8.30: 3B – 3 A

6 luglio, ore 12.15: Finali 7°/8° posto e 5°/6° posto

6 luglio, ore 14.15: Finale 3°/4° posto

6 luglio, ore 16: Finale 1°/2° posto

Le azzurre convocate

Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio, Anna Ceccon, Roberta Pedrelli (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli).

Lo staff

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Mauro Guicciardi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Lorenzo Librio (Scoutman); Serena Pavani (Team Manager); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica).

Gli azzurri convocati

Simone Burzacchi, Mattia Cordioli (Giocoparma); Francesco Maria Cerulo, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Cristiano Crocetti, Federico Ripani, Alessandro Issi (Scuola di Pallavolo Fermana A.S.D.); Davide Dalpane (Dream Volley Ravenna); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Sport 2018); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco).

Lo staff

Marcello Marchesi (Allenatore); Angela Galli (Assistente Allenatore); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Matteo Campioli (Scoutman); Matteo De Robertis (Team Manager).