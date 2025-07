Azzurri con Bovolenta a caccia delle Finals

Tutti in piedi per Alessandro Bovolenta. Il giovane opposto, 21 anni, figlio del compianto Vigor è una delle due novità della nazionale maschile che affronta l’ultima settimana della prima fase della Volley Nations League e insegue la qualificazione alla fase finale, a Ningbo in Cina dal 30 luglio al 3 agosto. Gli Azzurri affrontano, oggi alle ore 16.30 la Serbia allenata da Gheorghe Cretu, nella gara vali