Pasquale Di Santillo insignito del Premio Pistelli 2025

BOLOGNA- Il prestigioso Premio Adelio Pistelli , intitolato al compianto giornalista che ha legato il suo nome ad epici racconti di pallavolo, assegnato ogni dalla Lega pallavolo, quest'anno è andato a Pasquale Di Santillo, collega del Corriere dello Sport che per anni è stato legato ad Adelio da profonda amicizia condividendo oltre che la passione per il volley, tante trasferte e centinaia di partite sugli scranni delle tribune stampa.

Un visibilmente emozionato Di Santillo ha ricordato con affetto l’amico che non c’è più.

Le parole di Pasquale Di Santillo

« Mando innanzitutto un saluto alla moglie di Adelio Pistelli, Silvana: raccontarlo non è semplice, ma proverò a sintetizzarlo. Era quel giornalista che aveva la passione per il volley, come voi, che viveva per la pallavolo. Adelio era un modello della nostra generazione giornalistica che non si stancava mai di cercare la notizia. Dovremmo tutti noi che svolgiamo questa professione seguire quell’esempio, tenendo presente che non potrà mai cambiare l’importanza della relazione umana, di cui Pistelli era un simbolo e lo sarà sempre ».