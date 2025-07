L’urlo di Bovolenta: "Italia di lottatori"

L’Italia piega l’Ucraina al tie-break e mette un piede nelle Finals di Ningbo. A Lubiana, i ragazzi di De Giorgi vincono 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10) al termine di una battaglia lunga, intensa, da squadra di carattere, da squadra pronta per arrivare in fondo ai grandi traguardi. Dopo due set dominati con autorità, gli azzurri si fanno rimontare, ma non cedono: barra dritta, attenzione sempre massima, stringono i