Superiorità manifesta. Le azzurre di del ct Julio Velasco annullano la Polonia e volano in finale di Volley Nations League da detentrici del titolo. È la terza volta in quattro anni e se la giocheranno alle 20, diretta Dazn contro il Brasile, come nel 2022 ad Ankara e allora vinse l’ Italia di Davide Mazzanti. Ieri un’Italia magica, 3-0 (25-18 25-16 25-14) molto eloquente, fa ammutolire il pubblico della Atlas Arena, di Lodz, con una prova perfetta in difesa, a muro (cinque quelli di top Danesi) e con una Paola Egonu da tramandare ai posteri. Come un anno fa la Polonia del ct Stefano Lavarini è stata a guardare. Eppure le biancorosse sono squadra dalle ottime individualità migliorate nel campionato italiano, una squadra motivata e supportata da un Palazzetto stracolmo. La Federazione polacca aveva puntato a rinverdire i fasti del 2023 quando le ragazze di coach Lavarini, nello stesso impianto, negarono il pass per le Olimpiadi all’Italia. Ma quella era la Nazionale di Davide Mazzanti che stava compiendo gli ultimi passi del suo percorso d’involuzione. Ieri all’Atlas Arena si è presentata la Nazionale di Julio Velasco che ha imparato la lezione dei vincenti.

Le parole di Velasco

Prova nel sia la capacità delle azzurre di interiorizzare gli ultimi stimoli lanciati dal tecnico argentino. Velasco aveva lodato la capacità di restare in partita anche nelle difficoltà, ma aveva messo in guardia tutte. Ieri l’Italia è partita forte lasciando poco, anzi pochissimo alla Polonia. Solo i primi punti del set iniziale. Poi è stata una cavalcata e un crescendo che ha annullato qualsiasi tentativo polacco di restare aggrappate al match. Velasco ha solo potuto lodare le sue allieve per una partita perfetta: «Abbiamo giocato davvero molto bene - ha dichiarato il ct azzurro - ma la cosa più bella che è emerso da questa partita è la straordinaria mentalità mostrata da queste ragazze. Muro, difesa ma anche l’attacco di palloni difficili: possiamo dire che tutto ha funzionato. Ho visto attaccare palloni complessi senza alcun timore e anche le prestazioni individuali sono state eccellenti, sia di chi ha giocato dall’inizio sia di chi è entrato. Sono molto soddisfatto e felice per questa prestazione anche se adesso dobbiamo concentrarci sulla finale».

Orro: "Risultato incredibile"

La partita è stata una lunga corsa in discesa. Dopo lo 0-4 di Stysiak e Lukasik, rispondono Degradi, Sylla e Danesi. Scambio dopo scambio il gioco azzurro cresce, soprattutto a muro dove Fahr e Danesi iniziano a toccare ogni pallone dando ritmo alle rigiocate con Egonu e Sylla. Le azzurre si sciolgono e tolgono tutti gli spazi alle biancorosse. L’ultimo set ne è la conferma con un parziale a 14, davanti al pubblico di casa, che chiarisce tutto sulla forza dell’Italia in questo momento. -«Risultato incredibile – racconta la palleggiatrice azzurra Alessia Orro– abbiamo giocato bene rispetto al match con gli USA. Volevamo migliorare ciò che non era andato bene nei quarti ed siamo state brave, credo non ci sia niente da dire. Non dovremo preoccuparci troppo di chi affrontare, ma solo di dare il massimo». Il Brasile è avvisato, le azzurre sono già in modalità oro.