TORINO - Cos'è esattamente che ci inquieta di Mariam Metwally , la nuova schiacciatrice egiziana della Uyba Busto Arsizio ? A. Il fatto che sia donna B. Il fatto che sia musulmana C . Il fatto che indossi il velo D. Altro Ho lasciato che la notizia dell'acquisto di Mariam Metwally facesse il giro del web, senza dare troppo credito ai primi commenti razzisti e xenofobi , sperando che questi scemassero velocemente. Il trend invece nelle successive ventiquattro ore è cresciuto . Il razzismo, la xenofobia, l'odio tra religioni tornano a essere protagonisti della nostra epoca, nel 2025, quando dovrebbero essersi estinti da un pezzo.



La nostra liberta e quella degli altri



Mentre il mondo si fa a guerra, spesso per motivi legati alla religione, fortunatamente c'è una società sportiva di pallavolo che ingaggia una giocatrice musulmana, inserendola in una rosa di atlete provenienti da quattro continenti diversi. Ma sul Web, quel posto in cui trovano spazio anche i cretini, le cui parole fino a venti anni fa vivevano solo nei bar di quartiere, si sgomita per gridare allo scandalo. E i commenti sono ignoranti: «Una giocatrice italiana, nel suo paese, non avrebbe la stessa libertà che ha lei». Libertà che sarebbe quella di indossare il velo. E meno male che c'è! Perché è esattamente ciò che distingue una democrazia da uno stato repressivo: la libertà di espressione, anche religiosa, anche su un campo sportivo. «Disdicevole vederla giocare così, spero che le venga proibito». Che poi, se una donna si spoglia è una prostituta (sì, lo so, sui social si usa un'altra parola, qui non si può), se indossa un velo è vittima di un dogma religioso, ma per qualcuno sembra difficile mettere d'accordo i propri pregiudizi. Qualcuno si spinge fino a tracciarne la storia familiare «Sarà stata indottrinata fin da bambina a indossare il velo». Ma, scusate: alzi la mano chi di noi è stato battezzato per scelta consapevole, effettuata al compimento della maggiore età?



Il sogno di una bambina

Tracciare il confine tra cosa accettiamo e cosa no diventa sempre più difficile nella nostra società. Stranieri sì, purché abbiano la pelle bianca? Professare un'altra religione sì, purché la si tenga nascosta? Nude no, perché peccaminose e sconce, troppo vestite no, perché vittime del patriarcato? Non vorrei e non dovrei dare alcuna importanza all'odio da tastiera, se non fosse che le tastiere lo amplificano, l'odio. Eppure, al di là del tanfo dei commenti, c'è aria pulita. Perché da qualche parte ci sarà, invece, una bambina musulmana, che vedendola giocare, penserà che in Italia c'è posto anche per lei, e la sua religione.



Mariam e la luna italiana

E in questo lo sport è spesso utile, perché quello sano educa al rispetto dell'altro, chiunque esso sia, un avversario, un arbitro, un compagno di un altro colore, sesso, religione, dall'ultimo campetto di periferia, fino al club più blasonato. La Uyba Busto Arsizio lo fa. Mariam è entusiasta della nuova avventura che la attende in Italia. Ha detto che non vede l'ora di visitarla, di conoscere la nostra cultura. Proviamo a ricambiare il suo interesse. Io le auguro di raccogliere vittorie, di avere una mente allenata come le sue braccia e far scivolare sui binari dell'indifferenza ciò che gli odiatori le diranno e scriveranno, ricordandole, che per ogni italiano che punta il dito, ce ne sono centomila, che guardano la luna.