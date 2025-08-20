Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Miss 166 punti mondiali: "Un’Italia di amiche vere"

"Dopo aver vinto volevo piangere, però le lacrime non scendevano. Egonu? Il mio idolo da sempre. Haak a Conegliano mi insegna tutto. Il volley è libertà"
Piero Giannico
1 min
Miss 166 punti mondiali: "Un’Italia di amiche vere"© Instagram Merit Chinenyenwa Adigwe

Nemmeno nella sua immaginazione Merit Chinenyenwa Adigwe, stella della Prosecco Doc Imoco Conegliano in A1, avrebbe potuto pensare a un viaggio così a quasi 19 anni e con il mondo già ai suoi piedi. Con 35 punti in finale ha trascinato l’Italia Under 21 sul tetto del mondo, eletta MVP e miglior opposto del torneo. Ha chiuso la competizione iridata da bomber della rassegna con 166 punti e nelle sfide contro Polonia, Cina, I

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte