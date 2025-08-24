Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

“Azzurre attente: Cuba è un’incognita, ora concentrate”

Nervini: “È una squadra fisica che può metterci in difficoltà. Dovremo rimanere sempre lucide”
Diego De Ponti 
1 min
“Azzurre attente: Cuba è un’incognita, ora concentrate”

L’Italia 30 e lode torna in campo. Entra nel vivo la prima fase dei Campionati del Mondo, in Thailandia. Oggi le azzurre affrontano Cuba. Il netto successo all’esordio sulla Slovacchia per 3-0 è valso la 30ª vittoria di fila per il gruppo guidato dal ct Julio Velasco che non perde una partita da 448 giorni (il 1º giugno del 2024, Brasile-Italia 3-2 in Volley Nations League). Ieri giornata di allenamento per il gruppo. In campo all

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte