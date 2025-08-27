De Giorgi carica l'Italia per il Mondiale: "Noi tra le più forti". Poi indica la vera rivale

"Il volley permette che differenti talenti possano stare in campo. Serve anche il talento di sapersi mettere a disposizione. Poi bisogna saper allenare il talento affinché possa esprimersi al meglio". A dirlo è Ferdinando De Giorgi , allenatore della Nazionale maschile di volley , intervenuto nel corso dell'evento organizzato da Dhl Express - main sponsor dell'Italia - mercoledì 27 agosto a Malpensa. Il calendario degli Azzurri prevede ora diversi incontri amichevoli previsti a Torino e che precederanno il debutto alla 21ª edizione del Mondiale in programma dal 12 al 28 settembre nelle Filippine.

De Giorgi: "Polonia e Francia le più temibili"

Questo le parole del ct, invitato a fare il punto sulla preparazione al Mondiale, indicando la Polonia come la formazione favorita insieme alla Francia: "Non firmo per il poi. Siamo nella rosa dei più forti, andiamo lì per giocarcela - ha dichiarato - . Forse la Polonia in questo momento è l'avversario più temibile, ma anche la Francia a Parigi ha dimostrato di sapere il fatto suo", ha concluso De Giorgi.