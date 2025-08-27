Tuttosport.com

De Giorgi carica l'Italia per il Mondiale: "Noi tra le più forti". Poi indica la vera rivale

Il ct della Nazionale ha fatto il punto sulla preparazione al torneo in programma dal 12 al 28 settembre nelle Filippine
De GiorgiVolleyItalia
De Giorgi carica l'Italia per il Mondiale: "Noi tra le più forti". Poi indica la vera rivale© GALBIATI

"Il volley permette che differenti talenti possano stare in campo. Serve anche il talento di sapersi mettere a disposizione. Poi bisogna saper allenare il talento affinché possa esprimersi al meglio". A dirlo è Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di volley, intervenuto nel corso dell'evento organizzato da Dhl Express -  main sponsor dell'Italia - mercoledì 27 agosto a Malpensa. Il calendario degli Azzurri prevede ora diversi incontri amichevoli previsti a Torino e che precederanno il debutto alla 21ª edizione del Mondiale in programma dal 12 al 28 settembre nelle Filippine.

De Giorgi: "Polonia e Francia le più temibili"

Questo le parole del ct, invitato a fare il punto sulla preparazione al Mondiale, indicando la Polonia come la formazione favorita insieme alla Francia: "Non firmo per il poi. Siamo nella rosa dei più forti, andiamo lì per giocarcela - ha dichiarato - . Forse la Polonia in questo momento è l'avversario più temibile, ma anche la Francia a Parigi ha dimostrato di sapere il fatto suo", ha concluso De Giorgi. 

Tutte le news di Pallavolo