"Non me lo aspettavo, più semplice del previsto": Velasco promuove l'Italia

Lo spauracchio si sgonfia: a Bangkok le azzurre si impongono sulla Germania
Diego De Ponti
1 min
VelascoItalia pallavolo
"Non me lo aspettavo, più semplice del previsto": Velasco promuove l'Italia

L’Italia a mille e lo spauracchio si sgonfia. Ieri a Bangkok, palazzetto Huamark, le azzurre hanno battuto agli ottavi la Germania e dal 1998 la nazionale è sempre tra le migliori otto del mondo. Mercoledì ai quarti ci attende la Polonia. Le tedesche avevano fatto penare le azzurre in Volley Nations League. Ieri, invece, è arrivata una vittoria in crescendo per 3-0 (25-22 25-18 25-11), costruita smontando tutto quello che le Germania aveva in repertorio per mandare

