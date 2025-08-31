"Non me lo aspettavo, più semplice del previsto": Velasco promuove l'Italia

L’Italia a mille e lo spauracchio si sgonfia. Ieri a Bangkok, palazzetto Huamark, le azzurre hanno battuto agli ottavi la Germania e dal 1998 la nazionale è sempre tra le migliori otto del mondo. Mercoledì ai quarti ci attende la Polonia. Le tedesche avevano fatto penare le azzurre in Volley Nations League. Ieri, invece, è arrivata una vittoria in crescendo per 3-0 (25-22 25-18 25-11), costruita smontando tutto quello che le Germania aveva in repertorio per mandare