Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Danesi chiama Sinner: "Vinciamo insieme. Gioco a tennis e vorrei sfidarlo"

“Lui agli US Open, noi qui: possiamo arrivare in fondo insieme”: Alle 15.30 (diretta Rai2 e DAZN) le azzurre affrontano la Polonia, a Bangkok per andare in semifinale
Diego De Ponti
1 min
PallavoloDanesisinner
Danesi chiama Sinner: "Vinciamo insieme. Gioco a tennis e vorrei sfidarlo" © EPA

Missione semifinale. Questa sera, ma alle ore 15.30 italiane (diretta Rai 2, Dazn, Rai Play e VBTV) le azzurre torneranno in campo al Palazzetto Huamark e affronteranno la Polonia per conquistare un posto tra le migliori quattro squadre del mondo. Una partita facile da leggere sulla base dei risultati delle due squadre, meno su quello della storia di ogni singola sfida che vive di episodi, circostanze e di quel tanto di imponderabile che rende le competizioni

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte