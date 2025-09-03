Danesi chiama Sinner: "Vinciamo insieme. Gioco a tennis e vorrei sfidarlo"

Missione semifinale. Questa sera, ma alle ore 15.30 italiane (diretta Rai 2, Dazn, Rai Play e VBTV) le azzurre torneranno in campo al Palazzetto Huamark e affronteranno la Polonia per conquistare un posto tra le migliori quattro squadre del mondo. Una partita facile da leggere sulla base dei risultati delle due squadre, meno su quello della storia di ogni singola sfida che vive di episodi, circostanze e di quel tanto di imponderabile che rende le competizioni