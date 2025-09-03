Sylla non ci sta: "Io mercenaria, ma ho dato tanto"

Rabbia e delusione. Myriam Sylla è una delle bandire del gruppo azzurro ha il compito di trascinare le compagne in campo con il suo carattere e il suo esempio. Eppure in queste ultime settimane si è confrontata con i giudizi dei tifosi del Vero Volley Milano che non le perdonano di aver lasciato la squadra per l’avventura in Turchia al Galatasaray. Cosa sta succedendo? «Succede che dopo aver dato cos&ig