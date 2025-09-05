A Formia tornano ad allenarsi le nazionali di sitting volley

FORMIA (LATINA)- Sarà il centro di preparazione Olimpica di Formia, in provincia di Latina, ad ospitare il ritorno in campo delle nazionali di sitting volley che riprenderanno la preparazione, sotto la guida dei tecnici Marchesi e D'Aniello, in vista del prossimo impegno in World Cup .

Nazionale Maschile-

Archiviata la rassegna continentale di Gyor (Ungheria), chiusa al dodicesimo posto, la nazionale maschile di Marcello Marchesi sta per tornare al lavoro. Federico Ripani e compagni infatti, si ritroveranno dal 18 al 21 settembre per un raduno in vista del prossimo appuntamento: la World Cup, per la prima volta in programma negli Stati Uniti, a Fort Wayne (Indiana) dal 12 al 18 ottobre. Per gli azzurri, da segnalare la prima convocazione in Nazionale per Pier Giacomo Babboni.

I CONVOCATI-

Pier Giacomo Babboni (Cagliari Volleyball); Francesco Maria Cerulo, Francesco Cornacchione, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (Nola Città Dei Gigli); Mattia Cordioli (F.I.P.A.V.); Cristiano Crocetti, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Davide Dalpane (Dream Volley Ravenna); Michele Emanuele Di Ielsi (Termoli Pallavolo); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano); Davide Nadai (Gis Volley Sacile).

LO STAFF

Marcello Marchesi (Primo Allenatore); Angela Galli (Allenatore); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Matteo Campioli (Scoutman); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Matteo De Robertis (Team Manager).

Nazionale Femminile-

Dopo il trionfo ai Campionati Europei di Gyor, in Ungheria, durante i quali le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno ottenuto il secondo titolo continentale consecutivo, dopo quello conquistato nel 2023 a Caorle (VE), Francesca Bosio e compagne torneranno al lavoro dal 26 al 28 settembre in vista del prossimo impegno: la World Cup. Per l’Italia si tratta della prima partecipazione al torneo, in programma dal 12 al 18 ottobre, per la prima volta, negli Stati Uniti, a Fort Wayne. Ai nastri di partenza Brasile, Canada, Germania, Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti, campionesse paralimpiche in carica, che tornano dopo l'assenza del 2023.

LE CONVOCATE-

Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (Astrolabio); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio); Anna Ceccon (Giocoparma); Matilde D’Angelo (Nola Città Dei Gigli); Sara Desini* (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

LO STAFF

Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Massimo Beretta (Secondo Allenatore); Elena Sangiorgi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica), Serena Pavani (Team Manager).