Un altro 3-2 fa piangere il Brasile e ha lo stesso epos di quello del 1982. Cambia lo sport, non i battiti cardiaci e la portata dell’impresa delle ragazze di Velasco. Il volley italiano scrive così un’altra palpitante puntata della sua gloriosa serie, giunta più o meno alla trentacinquesima stagione, visto che nel 1990 vincevamo il nostro primo Mondiale maschile (tra l’altro, dopo una semifinale vinta 3-2 contro il Brasile da una Nazionale allenata da un certo Julio Velasco). Ieri, a Bangkok, gli elementi cinematografici c’erano tutti. Gli occhi di Gabriela Guimaraes, in arte Gabi, facevano paura. La brasiliana li usava per spaventare le nostre e caricare le sue compagne, ipnotizzandole con quello sguardo che concentrava e infondeva tutto l’agonismo del mondo. Dall’altra parte della rete, però, c’era una squadra contro la cui tremenda compattezza si è schiantato il talento di Gabi. Abbiamo battuto il fortissimo Brasile giocando, costantemente, in quattordici contro sei. Tutte le azzurre hanno partecipato a tutti gli scambi della partita, quelle in campo e quelle fuori, influendo telepaticamente in ogni singola azione. L’Italia è stata un corpo unico con un’unica anima, fremente. «Avevamo paura, abbiamo sconfitto anche i fantasmi dell’ultima semifinale con il Brasile». Quando Miriam Sylla lo ammette in diretta tv, la vorresti abbracciare ancora più forte, perché con il suo candore ripulisce il trionfo da ogni retorica e lo rende ancora più meravigliosamente vero. Una lezione di forza, volontà, talento, unità di intenti, una roba da donne, insomma. E così oggi servono due cuori.