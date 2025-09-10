La staffetta che scotta

Il Mondiale è finito, ma l’appetito viene mangiando. A seguire da casa il ritorno delle azzurre sul gradino più alto del podio iridato, dopo 23 anni sono stati 4 milioni e 123 mila telespettatori, pari al 33% di share. Piacciono le ragazze perché giovani, belle e vincenti. E la voglia di rivivere le stesse emozioni cresce in un pubblico che ha scoperto la pallavolo. In una domenica in cui Sinner, la Ferrari e la Nazionale