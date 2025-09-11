Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Italvolley, ritorno al futuro

Le campionesse del mondo sono un gruppo compatto che si è costituito nel 2018. Il ct Velasco pensa all’Europeo del prossimo anno. L’ambizione di tutti è arrivare a difendere il titolo olimpico a Los Angeles nel 2028. Per farlo però bisogna preservare le forze e trovare validi innesti
Diego De Ponti
1 min
ItalvolleyVelascoEgonu
Italvolley, ritorno al futuro© EPA

TORINO - Oltre il Mondiale progettando l’Europeo 2026, ma con lo sguardo proiettato verso Los Angeles 2028. La Federazione non deve mettere pressione al gruppo, ma ha anche il compito di programma il grande balzo verso il 2028. Le azzurre sono campionesse olimpiche in carica e saranno chiamate a difendere un titolo storico per un gruppo di valenza storica. Confermarsi sul palcoscenico olimpico di Los Angels 2028 sarebbe l’apoteosi per il gruppo, per il ct Julio Velasco e pe

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte