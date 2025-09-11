TORINO - Oltre il Mondiale progettando l’Europeo 2026, ma con lo sguardo proiettato verso Los Angeles 2028. La Federazione non deve mettere pressione al gruppo, ma ha anche il compito di programma il grande balzo verso il 2028. Le azzurre sono campionesse olimpiche in carica e saranno chiamate a difendere un titolo storico per un gruppo di valenza storica. Confermarsi sul palcoscenico olimpico di Los Angels 2028 sarebbe l’apoteosi per il gruppo, per il ct Julio Velasco e pe