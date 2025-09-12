Mondiale a Manila, si parte: l'Italia favorita ma è un peso da schiacciare

A Manila, la capitale delle Filippine, prende il via oggi la 21ª edizione del Campionato del Mondo di volley, la prima della nuova era che vede la rassegna iridata disputarsi ogni due anni e con 32 nazionali pronte a contendersi il titolo. Una rivoluzione che rende il torneo ancora più universale, aperto e spettacolare. L’inaugurazione spetta ai padroni di casa, che alle 13 affrontano la Tunisia. Lo sguardo dell’Italia è già puntato al debutto di domenica