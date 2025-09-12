Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Mondiale a Manila, si parte: l'Italia favorita ma è un peso da schiacciare

Si comincia con Filippine-Tunisia. Domenica alle 14.30 il debutto degli azzurri contro l’Algeria
Piero Giannico
1 min
Mondiale a Manila, si parte: l'Italia favorita ma è un peso da schiacciare© FIORENZO GALBIATI

A Manila, la capitale delle Filippine, prende il via oggi la 21ª edizione del Campionato del Mondo di volley, la prima della nuova era che vede la rassegna iridata disputarsi ogni due anni e con 32 nazionali pronte a contendersi il titolo. Una rivoluzione che rende il torneo ancora più universale, aperto e spettacolare. L’inaugurazione spetta ai padroni di casa, che alle 13 affrontano la Tunisia. Lo sguardo dell’Italia è già puntato al debutto di domenica

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte