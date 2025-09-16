TORINO - Il rodaggio continua, ma ora bisogna alzare i giri del motore. Dopo il successo con l’Algeria oggi l’Italia disputa la seconda partita della Pool F dei Mondiali. C’è il Belgio, squadra più impegnativa dell’Algeria che può vantare alcuni giocatori abituati all’aria della SuperLega. In campo alle 15.30 con diretta Rai 2 e DAZN. Ed è subito partita di peso perché chi vince si proietta verso il primato nel