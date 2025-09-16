Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Italvolley, bivio Belgio: “Bellissimo vedere che portiamo gioia"

Gli azzurri (15.30, Rai 2/Dazn) si giocano già il primato nel girone. Balaso e l’entusiasmo dei filippini: "Per noi impazziscono". Occhio all’opposto Reggers, asso di Milano
1 min
Italvolley
Italvolley, bivio Belgio: “Bellissimo vedere che portiamo gioia"© EPA

TORINO - Il rodaggio continua, ma ora bisogna alzare i giri del motore. Dopo il successo con l’Algeria oggi l’Italia disputa la seconda partita della Pool F dei Mondiali. C’è il Belgio, squadra più impegnativa dell’Algeria che può vantare alcuni giocatori abituati all’aria della SuperLega. In campo alle 15.30 con diretta Rai 2 e DAZN. Ed è subito partita di peso perché chi vince si proietta verso il primato nel

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte