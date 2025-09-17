De Gennaro per sempre: "I ko la mia vera scuola"

È tornata a casa, nella sua Campania, tra lasua gente con la medaglia d'oro da campionessa del mondo appena conquistata, l'ultima impresa di una carriera da fuoriclasse che l'ha consacrata icona della pallavolo femminile. Monica De Gennaro, il libero più forte di sempre, la ragazza di Piano di Sorrento, diventata leggenda con la maglia della Nazionale e della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano dei record, è stata la madrina della 22 edizi