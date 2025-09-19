Italia sì: intasca gli ottavi. E con un carattere da big!

Sì, l’Italia non tradisce nel momento più delicato. Campioni del mondo in carica, gli azzurri si sono presi con forza e con orgoglio il pass per gli ottavi di finale, superando a Manila, alla Smart Arena Coliseum di Quezon City, l’Ucraina 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) in una gara senza appello e chiudendo la Pool F alle spalle del Belgio (8) con 7 punti. Una vittoria che vale ossigeno e prospettiva, ma anche una dichiara