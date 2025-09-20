Sbertoli: "Azzurri, contro l'Ucraina un bel segnale. Francia come l'Argentina"

Ora che gli dei cadono a grappoli, l’Italia è sempre un punto fermo in questo Mondiale che, oggi, inaugura la fase ad eliminazione diretta con Turchia-Olanda e Polonia-Canada. Fuori la Francia, due volte oro olimpico di fila, fuori il Brasile, fuori la Cina. Dentro una nuova geografia del volley che però dovrà trovare conferme. In mezzo a questa rivoluzione sta ferma l’Italia del ct Ferdinando De Giorgi che ha sofferto, tanto, con il Belgio, ma si &egra