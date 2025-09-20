Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sbertoli: "Azzurri, contro l'Ucraina un bel segnale. Francia come l'Argentina"

"Tutte queste big eliminate è una sorpresa. Il livello cresce, ma si arriva fuori forma a fine estate"
Diego De Ponti
1 min
ItalvolleyDe Giorgi
Sbertoli: "Azzurri, contro l'Ucraina un bel segnale. Francia come l'Argentina"© EPA

Ora che gli dei cadono a grappoli, l’Italia è sempre un punto fermo in questo Mondiale che, oggi, inaugura la fase ad eliminazione diretta con Turchia-Olanda e Polonia-Canada. Fuori la Francia, due volte oro olimpico di fila, fuori il Brasile, fuori la Cina. Dentro una nuova geografia del volley che però dovrà trovare conferme. In mezzo a questa rivoluzione sta ferma l’Italia del ct Ferdinando De Giorgi che ha sofferto, tanto, con il Belgio, ma si &egra

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte