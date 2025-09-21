Italia-Argentina, diretta Mondiale di volley: gli ottavi in tempo reale

Benvenuti alla diretta di Italia-Argentina, match valido per l'accesso ai quarti di finale del Mondiale di pallavolo. Gli Azzurri tornano in campo nelle Filippine dopo il successo sull'Ucraina (3-0) e prima ancora la sconfitta al tie-break con il Belgio (2-3). La strada verso la difesa del titolo, mette la Nazionale di Fefè De Giorgi contro la selezione di Marcelo Mendez , uscita vincitrice dal confronto con la Francia (3-2): il vincitore affronterà una tra Belgio e Finlandia.

9:31

Al via il match!

È cominciata Italia-Argentina.

9:31

Ranking Fivb: i punti in palio

Al secondo posto del ranking mondiale, l'Italia vanta 356,40 punti contro i 276,19 dell'Argentina che si colloca in ottava posizione. Questi tutti i punti in palio al mondiale:

Vittoria 3-0 = + 7,19 punti

Vittoria 3-1 = + 4,07 punti

Vittoria 3-2 = + 0,94 punti

Sconfitta 2-3 = - 11,56 punti

Sconfitta 1-3 = - 14,68 punti

Sconfitta 0-3 = - 17,81 punti

9:27

Mondiale pallavolo: il programma degli ottavi

Questi gli altri incontri validi per gli ottavi di finale in programma:

Belgio-Finlandia

Bulgaria-Portogallo

Usa-Slovenia

Tunisia-Repubblica Ceca

Serbia-Iran

9:25

A breve l'inizio del match!

Squadre in campo: al via l'esecuzione degli inni. Manca poco all'inizio di Italia-Argentina!

9:22

Il trionfo del 2022

Dopo avere chiuso il girone F alle spalle del Belgio, l’Italia riprende la marcia verso la difesa del titolo conquistato nel 2022 a Katowice in Polonia contro i padroni di casa, sconfitti per 3-1. Questa la formazione campione del mondo: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla, 30 Mosca, Ct: De Giorgi.

9:20

Mondiale di pallavolo 2025: il tabellone

Questi tutti gli incroci ai quarti di finale del campionato mondiale di pallavolo:

QF 1: vincente Tunisia-Cechia vs vincente Serbia-Iran

QF 2: vincente USA-Slovenia vs vincente Bulgaria-Portogallo

QF 3: vincente Polonia-Canada vs vincente Turchia-Paesi Bassi

QF 4: vincente Argentina-Italia vs vincente Belgio-Finlandia

9:15

Il precedente in Nations League

L'ultimo precedente fra Italia e Argentina rimanda al successo degli Azzurri nella fase a gironi della Nations League 2025, quando il 15 giugno scorso la formazione di De Giorgi si impose per 3-1 - la Nazionale si arrese poi solamente in finale contro la Polonia per 3-0 - . Il bilancio complessivo riporta invece 3 successi per l'Italia su 5 incontri disputati

9:10

Italia 2ª nel girone, Argentina 1ª

Al Mondiale 2025 l'Italia si è piazzata al secondo del girone F con 7 punti dietro il Belgio, che nel confronto del 16 settembre si è imposto in 5 set con lo score finale di 3-2. L'Argentina ha invece chiuso al comando del girone C davanti la Finlandia.

9:05

A che ora si gioca

L'ottavo di finale tra i campioni del mondo in carica e l'Argentina inizierà alle ore 9.30 italiane.

9:00

Italia: i convocati al Mondiale 2025

Questi i 14 Azzurri convocati per la spedizione mondiale nelle Filippine

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.

Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace.

Mall of Asia Arena, Pasay, Filippine.