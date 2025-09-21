Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Italia-Argentina, diretta Mondiale di volley: gli ottavi in tempo reale

Gli Azzurri di De Giorgi, campioni del mondo in carica, contendono alla selezione di Mendez l'accesso ai quarti di finale. Il vincitore affronterà una tra Belgio e Finlandia
5 min
liveblogItaliaMondiale di volley
Italia-Argentina, diretta Mondiale di volley: gli ottavi in tempo reale © LAPRESSE
Aggiorna

Benvenuti alla diretta di Italia-Argentina, match valido per l'accesso ai quarti di finale del Mondiale di pallavolo. Gli Azzurri tornano in campo nelle Filippine dopo il successo sull'Ucraina (3-0) e prima ancora la sconfitta al tie-break con il Belgio (2-3). La strada verso la difesa del titolo, mette la Nazionale di Fefè De Giorgi contro la selezione di Marcelo Mendez, uscita vincitrice dal confronto con la Francia (3-2): il vincitore affronterà una tra Belgio e Finlandia.

9:31

Al via il match!

È cominciata Italia-Argentina.

9:31

Ranking Fivb: i punti in palio

Al secondo posto del ranking mondiale, l'Italia vanta 356,40 punti contro i 276,19 dell'Argentina che si colloca in ottava posizione. Questi tutti i punti in palio al mondiale:

  • Vittoria 3-0 = + 7,19 punti
  • Vittoria 3-1 = + 4,07 punti
  • Vittoria 3-2 = + 0,94 punti
  • Sconfitta 2-3 = - 11,56 punti
  • Sconfitta 1-3 = - 14,68 punti
  • Sconfitta 0-3 = - 17,81 punti

9:27

Mondiale pallavolo: il programma degli ottavi

Questi gli altri incontri validi per gli ottavi di finale in programma:

  • Belgio-Finlandia
  • Bulgaria-Portogallo
  • Usa-Slovenia
  • Tunisia-Repubblica Ceca
  • Serbia-Iran

9:25

A breve l'inizio del match!

Squadre in campo: al via l'esecuzione degli inni. Manca poco all'inizio di Italia-Argentina!

9:22

Il trionfo del 2022

Dopo avere chiuso il girone F alle spalle del Belgio, l’Italia riprende la marcia verso la difesa del titolo conquistato nel 2022 a Katowice in Polonia contro i padroni di casa, sconfitti per 3-1. Questa la formazione campione del mondo: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla, 30 Mosca, Ct: De Giorgi.

9:20

Mondiale di pallavolo 2025: il tabellone

Questi tutti gli incroci ai quarti di finale del campionato mondiale di pallavolo:

  • QF 1: vincente Tunisia-Cechia vs vincente Serbia-Iran
  • QF 2: vincente USA-Slovenia vs vincente Bulgaria-Portogallo
  • QF 3: vincente Polonia-Canada vs vincente Turchia-Paesi Bassi
  • QF 4: vincente Argentina-Italia vs vincente Belgio-Finlandia

9:15

Il precedente in Nations League

L'ultimo precedente fra Italia e Argentina rimanda al successo degli Azzurri nella fase a gironi della Nations League 2025, quando il 15 giugno scorso la formazione di De Giorgi si impose per 3-1 - la Nazionale si arrese poi solamente in finale contro la Polonia per 3-0 - . Il bilancio complessivo riporta invece 3 successi per l'Italia su 5 incontri disputati

9:10

Italia 2ª nel girone, Argentina 1ª

Al Mondiale 2025 l'Italia si è piazzata al secondo del girone F con 7 punti dietro il Belgio, che nel confronto del 16 settembre si è imposto in 5 set con lo score finale di 3-2. L'Argentina ha invece chiuso al comando del girone C davanti la Finlandia.

9:05

A che ora si gioca

L'ottavo di finale tra i campioni del mondo in carica e l'Argentina inizierà alle ore 9.30 italiane. 

9:00

Italia: i convocati al Mondiale 2025

Questi i 14 Azzurri convocati per la spedizione mondiale nelle Filippine
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.
Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace.

Mall of Asia Arena, Pasay, Filippine.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo

Da non perdere