Italvolley, Giannelli: “Il Belgio gioca bene. Tocca a noi fare meglio”

Il capitano degli azzurri e la sfida di domani per i quarti: "Focalizziamoci sulle cose da migliorare, mai sentirsi arrivati. Affronteremo una squadra tosta con un giocatore davvero fortissimo. Reggers non si può fermare, si può solo limitare. Questo sarà decisivo"
Diego De Ponti
1 min
Italvolley, Giannelli: "Il Belgio gioca bene. Tocca a noi fare meglio"

INVIATO A MANILA - Veterano, ma sempre sul pezzo. Simone Giannelli è l’anima pensante dell’Italia che domani affronterà il Belgio per i quarti del torneo iridato, che si sta disputando a Manila nelle Filippine sferzate dal tifone Ragasa, una tempesta che ha già fatto 10.000 sfollati e ha costretto le compagnie aeree a cancellare centinaia di voli fino a giovedì mattina. Giannelli imperturbabile prosegue nel cammino di uomo che distribui

