Italvolley, Giannelli: “Il Belgio gioca bene. Tocca a noi fare meglio”

INVIATO A MANILA - Veterano, ma sempre sul pezzo. Simone Giannelli è l’anima pensante dell’Italia che domani affronterà il Belgio per i quarti del torneo iridato, che si sta disputando a Manila nelle Filippine sferzate dal tifone Ragasa, una tempesta che ha già fatto 10.000 sfollati e ha costretto le compagnie aeree a cancellare centinaia di voli fino a giovedì mattina. Giannelli imperturbabile prosegue nel cammino di uomo che distribui