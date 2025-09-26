Tuttosport.com

Vittoria all'esordio per Gottardi/Orsi Toth nell'Elite di Rio

La coppia italiana nel primo turno del main draw ha sconfitto 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), le olandesi Bekhuis/van Driel. Partenza non brillante invece per Scampoli/Bianchi,superate al tie-break 2-1 (21-16, 15-21, 15-11) dalle francesi Vieira/Chamereau
1 min
Rio de JanejroGottardiOrsi Toth
Vittoria all'esordio per Gottardi/Orsi Toth nell'Elite di Rio

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- A Rio de Janeiro in Brasile hanno preso il via le gare del main draw del nono torneo Elite16 del circuito Beach Pro Tour 2025.
Esordio vincente nel tabellone femminile per la coppia formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth: le azzurre hanno infatti superato, con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), le olandesi Bekhuis/van Driel nella loro prima gara del girone D. Domani il duo tricolore scenderà nuovamente sulla sabbia di Rio, alle ore 14 italiane, per affrontare le statunitensi Shaw-Cheng.

Sconfitta  invece nella prima partita per l’altra coppia italiana in gara: le azzurre Claudia Scampoli e Giada Bianchi, infatti, si sono dovute arrendere al tie-break 2-1 (21-16, 15-21, 15-11) contro le francesi Vieira/Chamereau. La coppia italiana avrà modo di riscattarsi domani 26 settembre quando alle ore 19, affronterà nella seconda gara del pool C le padrone di casa Andressa/Taina.

