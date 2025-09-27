Italia, ora devi essere smart: oggi gli azzurri in semifinale contro la Polonia

INVIATO A MANILA - Fiducia, la parola magica che circola in questi giorni nel clan degli azzurri che oggi alle 12.30, diretta Rai 2 e DAZN, affrontano la semifinale del Mondiale. C’è la solita Polonia per la sfida classica di questi anni che nelle due ultime occasioni che contavano ha avuto la meglio. Gli azzurri hanno ritrovato slancio, soprattutto con la vittoria contro il Belgio. Il precedente della sconfitta nella finale di Volley Nations League non pesa. Anzi può far