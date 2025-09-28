Un 3-0 netto, senza diritto di replica. L ' Italia della pallavolo maschile ha raggiunto la finale mondiale battendo con un netto 3-0 la Polonia in una semifinale dominata sin dal primo set: 25-21, 25-22, 25-23 il conteggio dei parziali. Nonostante qualche momento di difficoltà gli azzurri sono riusciti a reagire trovando il modo di uscire fuori dalle situazioni scomode. Una partita di grinta e carattere che permetterà quest'oggi alla squadra di Ferdinando De Giorgi di difendere il titolo conquistato nel 2022 contro la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini , 45 anni torinese doc, il quale dopo un grande percorso con la nazionale azzurra dal 2015 al 2021 - con cui vanta un argento all’Olimpiade di Rio de Janeiro, un altro nella Coppa del Mondo e un bronzo nel campionato europeo -, ormai da un anno è al lavoro per plasmare questo gruppo. Il tecnico torinese è unito molto a De Giorgi avendo lo stesso percorso. Il tecnico della Nazionale azzurra è stato il suo vice-palleggiatore in entrambi i Mondiali vinti (1990 e 1994). Blengini gli ha fatto da secondo tra il 2006 e il 2008 a Montichiari. Legati da destini incrociati, nella finalissima di Pasay la spunterà però soltanto uno: è Italia-Bulgaria!

13:04

Inizia il secondo set!

Punto a punto nella ripresa della partita: è 2-2 tra Italia e Bulgaria.

13:01

Italia, primo set conquistato!

Cinismo azzurro. Gli uomini di De Giorgi non subiscono la reazione della Bulgaria e conquistano il primo set, con Bottolo che sigla il punto del 25-21. Italia-Bulgaria: 1-0!

12:59

Italia, Romanò c'è: 24-21 per gli azzurri

L'Italia si porta nuovamente a tre distanze dalla Bulgaria, potendo sfruttare tre set point decisivi nel match.

12:54

Italia tiene Bulgaria a distanza: 20-17

Gli azzurri allungano di tre punti, con il servizio del bulgaro Tatarov che finisce in rete. Altro time-out per la Bulgaria di Blengini.

12:49

Orgoglio Italia: 16-14

Bottolo prima propizia una free ball con la battuta, poi va a segno con la pipe: gli Azzurri recuperano lo svantaggio e si riportano avanti. Time-out Bulgaria.

12:44

Ribaltone Bulgaria: 10-12

La nazionale di Blengini affonda il colpo e si porta avanti con l'Ace di Grozdanov con battuta flottante, sbaglia Michieletto.

12:36

Italia, partenza ok ma la Bulgaria resiste

Gli Azzurri si trovano momentaneamente sul 6-4. L'ultimo punto è della nazionale azzurra, con la battuta che finisce a rete di Nikolov.

12:29

Inizia la finale!

Squadre in campo, l'attesa è terminata: inizia ufficialmente Italia-Bulgaria.

12:25

Al via gli inni

Manca pochissimo all'inizio del match, con gli inni nazionali di Italia e Bulgaria ad aprire la finale del Mondiale.

12:20

Conte: "Sarei contento per i pallavolisti e per Fefè"

"Siamo molto amici io e Fefè, incrociamo le dita e non diciamo niente". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa il giorno prima del match contro il Milan, commentando il successo della nazionale maschile di pallavolo arrivata in finale ai Mondiali domani contro la Bulgaria. La nazionale del volley è infatti allenata da Ferdinando De Giorgi, noto come Fefè, che è di Squinzano, cittadina a pochi chilometri da Lecce, città di Conte: "Stiamo facendo grandi cose - ha detto Conte - visto che abbiamo già vinto i mondiali del volley femminile con la nazionale di Velasco. Ci auguriamo che ora tocchi questo destino anche al volley maschile, sarei molto contento per i pallavolisti e per Fefè che è un vanto nel volley".

12:13

De Giorgi: "Bulgaria ha meritato la finale"

"La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale, un po' a sorpresa, nel senso che dall'altra parte c'erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro: la Bulgaria ha giocato molto bene". Il ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi ha parlato così in merito alla finale dei Mondiali contro la Bulgaria. "È una squadra talentuosa, forte, e quindi dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine. Con la Polonia - ricorda De Giorgi - ultimamente stiamo giocando un sacco di partite importanti, perché quando si arriva alla fase finale dei tornei giocare contro la Polonia vuol dire che ci si gioca qualcosa di serio. Come è capitato oggi; a volte sono stati bravi loro, oggi siamo stati più bravi noi. Abbiamo tenuto duro nei momenti in cui loro hanno provato con grande forza — tra battuta, muro, attacco — a rientrare. Noi non ci siamo scomposti, anche quando abbiamo subito due o tre punti in momenti delicati. La squadra è rimasta sempre molto lucida, con l'idea chiara di cosa doveva fare per uscirne".

12:03

Italia-Bulgaria: l'orario del match

La finale che vedrà l'Italia di De Georgi - campioni in carica - e la Bulgaria di Blengini avrà inizio alle 12:30

11:56

Mondiale, chi difende il titolo per l'Italia

Questi i 14 Azzurri che punteranno a difendere il titolo in finale nelle Filippine:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.

Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace.

11:42

Italia, questa sfida vale oro!

Per l’Italia si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Bulgaria. Per De Giorgi sarà la quinta finale della sua carriera dopo i tre titoli dal ‘90 al ‘98 da giocatore e quella del 2022 da commissario tecnico degli Azzurri.

11:34

Italia-Bulgaria: i precedenti

Forse tornerà in mente la finale per il bronzo vinta dalla Nazionale di Mauro Berruto, torinese doc e tifoso del Torino, contro la Bulgaria all’Olimpiade di Londra con Ivan Zaytsev in grande spolvero. O le varie vittorie e sconfitte nei tanti campionati d’Europa, per non parlare dei vari Europei organizzati assieme, lo sarà anche il prossimo del 2026 con varie sedi nei due Paesi (Milano, Torino, Napoli, Varna). Sono ben 27 i precedenti tra Italia e Bulgaria nella pallavolo maschile con un bilancio che sorride agli azzurri: ben 17 vittorie contro le 10 dei bulgari. È positivo anche l'ultimo ricordo: nella Volleyball Nations League 2025 l'Italvolley ha vinto 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19).

11:24

Italia, a difesa del Mondiale del 2022

Gli Azzurri scendono in campo alla Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine) per difendere il titolo del 2022, conquistato a Katowice in Polonia contro i padroni di casa. Sulla panchina sedeva sempre il ct De Giorgi, il quale potrebbe bissare un successo importantissimo per l'Italia nella finale contro la Bulgaria del tecnico azzurro Blengini.

Mall of Asia Arena, Pasay, Filippine