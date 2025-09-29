Sì, l’anima azzurra dei bis campioni del mondo rispecchia quella del ct, coach De Giorgi : tanti fatti, poche parole e zero apparenza. Non solo facce da bravi ragazzi, che non se ne curano proprio di look e similari. Come il signor Fefè , che conosce troppo bene i segreti della pallavolo ( con la maglia dell’Italia ha vinto 3 mondiali da giocatore e 2 da ct , tutto ciò che di iridato abbiamo conquistato!) per andare dietro a rivoli semiaridi, col rischio di allontanarsi dalla strada maestra. Sulla quale De Giorgi ha saputo far marciare dritti e allineati i 14 cavalieri , dando il giusto peso e l’adeguata correzione a chi aveva manifestato la tendenza ad alzare la cresta. Un crescendo tecnico-tattico figlio di una intesa di gruppo gestita da maestro: dopo un paio di oscillazioni pericolose ecco l’equilibrio dinamico virtuoso, mosso in primis dal salutare ko con il Belgio nel girone. Tanta sostanza per l’Italia dei giganti, in linea con il ct di Squinzano, paesino leccese di 13mila abitanti. Tutti personaggi loro malgrado: pochissimi tatuaggi e brillii di orecchini, capigliature strane non pervenute.

Gente seria, non legata alle mode

Insomma, il trionfo dei “normali”, di coloro che martellano e stop. Gente seria e molto rispettosa dell’avversario (riguardarsi, prego, certe strette di mano e abbracci sotto rete nel saluto finale ai bulgari per capire di che pasta sono fatti). E lui, De Giorgi, quando l’adrenalina gira ancora nelle vene alla velocità della luce, bussa sulle spalle dei suoi eroi per scambiare sguardi e contatti tanto veloci quanto intensi. Pochi fronzoli. Quando l’intelligenza va oltre, non c’è bisogno di urlare o cercare la frase ad effetto da guru. A coach De Giorgi, con quel fisico e pettinatura da ispettore di polizia francese da telefilm Anni 70, non interessa rincorrere le mode dei tempi, ma il tempo del trionfo. E non lo manca! Il fatto poi che il volley maschile si confermi nel ruolo di re mondiale, tre settimane dopo l’incoronazione iridata delle regine azzurre, è la prova tangibile che seminare con ingegno e passione può regalare frutti spettacolari per un giardino quasi unico: solo l’Urss, nel 1952 e nel 1960, riuscì nel doppio successo uomini e donne. E nel frattempo la concorrenza è un filo aumentata...