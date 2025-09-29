Tuttosport.com

Italvolley, le pagelle dei Campioni del Mondo: Giannelli ha la bacchetta, Russo muratore azzurro

Bottolo riesce a sostiture Lavia con tanta personalità. Balaso e Gargiulo sono preziosi. Anzani: pura volontà. Ct De Giorgi, il filosofo che sa trasformare le sconfitte
Diego De Ponti
5 min
Italvolley, le pagelle dei Campioni del Mondo: Giannelli ha la bacchetta, Russo muratore azzurro© EPA

L'Italvolley maschile resta sul tetto del mondo. Gli azzurri, che si presentavano al Mondiale nelle Filippine da campioni in carica, hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 a Katowice battendo in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1. Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni.

Simone Anzani 7,5 La forza di volontà ha il suo nome. Dopo anni di tribolazioni per un guaio fisico che lo ha perseguitato, e lo ha privato della Nazionale in stagioni importanti, torna e mette il suo timbro sui momenti delicati di questa spedizione. Contro la Polonia dà il suo contributo quando i biancorossi spingono di più. E quei momenti sono la vittoria più bella per un uomo che ha sofferto, ma non ha mai perso la speranza e la voglia di esserci. Eroico.

Fabio Balaso 8 La diga che non deve mai crollare per far ripartire la squadra. Passa da giornate relativamente tranquille ad altre in cui la ricezione è fondamentale. Lui c’è, insieme al gruppo. Prezioso.

Mattia Bottolo 9 Aveva l’ingrato compito di sostituire Lavia e lo ha fatto dimostrando personalità e voglia di lasciare la sua impronta. Gli avversari lo hanno puntato e bersagliato dalla battuta, lui ha retto e ha sbarrato la porta ai sogni altrui. Regalandoci una prestazione finale da impazzire, per potenza, qualità, continuità. E una sequenza al servizio nell’ultimo set che resterà nella storia. Incontenibile.

Gianluca Galassi sv L’evoluzione del muro azzurro lo porta in panchina. Lui accetta e aspetta sereno il suo turno. Un Mondiale fatto di lavoro e abnegazione, dando la carica ai compagni. Presente.

Giovanni Gargiulo 8 Arriva da una stagione strepitosa e si prende il posto di titolare. Lo fa con una carica e con un'efficienza che sorprendono. E il dato più importante è che quando va in battuta sa essere pericoloso. Intrigante.

Simone Giannelli 9 È il direttore di orchestra che sa esaltarne tutti i componenti, confezionando le premesse dei loro assoli. Ma è anche un allenatore in campo con cui il ct De Giorgi ha costruito un’intesa palpabile. Monumento.

Alessandro Michieletto 9 Uno che serve alla squadra, un campione a tutto tondo. Inizia il Mondiale frenato, ma ritrova con il passare delle partite il braccio e gli ace che portano punti e sostanza al gioco azzurro. Insostituibile.

Domenico Pace sv Davanti c’è Balaso, lui a Manila va per imparare e capire quale livello raggiungere. Futuribile.

Luca Porro 8 All’esordio subito vincente al Mondiale, mettendoci del suo quando De Giorgi chiama. E se la palla è rovente, lui c’è senza timori. Una garanzia per il futuro. Lucido.

Yuri Romanò 8,5 L’opposto conferma di essere uomo da grandi eventi e da grandi imprese. Quando il torneo entra nel vivo si accende. Con la battuta e in attacco spinge l’Italia dove le compete. Il clima da corrida lo esalta e gli fa fare cose straordinarie. Energetico.

Roberto Russo 8,5 Sette mesi di sofferenza, sette mesi aspettando un raggio di sole. E quel sole è arrivato nel momento giusto. Ha preso in mano il muro e gli ha regalato monster block. Resiliente.

Kamil Rychlicki 8 Al primo Mondiale subito in fondo: quando l’Italia chiama, lui c’è. Impagabile.

Francesco Sani 8 Una scommessa vinta dal ct che lo ha scelto per completare la panchina e disporre di una battuta forte e fastidiosa. Lui si cala nel ruolo con una carica debordante. Chirurgico.

Riccardo Sbertoli 8 Potrebbe essere titolare ovunque, ma davanti ha un monumento come Giannelli. Però la sua parte la fa sempre. Encomiabile.

Ct Fefé De Giorgi 9 Assorbe la delusione della sconfitta in Nations League con la saggezza di un filosofo della Magna Grecia. Il sorriso e la battuta azzeccata sono una sua cifra costante, dietro però c’è un’idea chiara del da farsi per rigenerare il gruppo. Il Mondiale è una sfida e lui la usa per far fare un altro salto di qualità al gruppo. L’operazione riesce e ci restituisce una squadra che non va più in crisi quando è sotto e che guarda in faccia l’avversario con lucidità. Magistrale.

Daniele Lavia 8 Non c’è per un brutto infortunio, ma merita di essere uno del gruppo, perché di questo team è un elemento importante e ha contribuito a farne una realtà speciale. Prenotato.

 

 

