Italvolley, le pagelle dei Campioni del Mondo: Giannelli ha la bacchetta, Russo muratore azzurro

L'Italvolley maschile resta sul tetto del mondo. Gli azzurri, che si presentavano al Mondiale nelle Filippine da campioni in carica, hanno difeso il titolo conquistato nel 2022 a Katowice battendo in finale la Bulgaria con il punteggio di 3-1. Di seguito i voti e i giudizi alle prestazioni.

Simone Anzani 7,5 La forza di volontà ha il suo nome. Dopo anni di tribolazioni per un guaio fisico che lo ha perseguitato, e lo ha privato della Nazionale in stagioni importanti, torna e mette il suo timbro sui momenti delicati di questa spedizione. Contro la Polonia dà il suo contributo quando i biancorossi spingono di più. E quei momenti sono la vittoria più bella per un uomo che ha sofferto, ma non ha mai perso la speranza e la voglia di esserci. Eroico.

Fabio Balaso 8 La diga che non deve mai crollare per far ripartire la squadra. Passa da giornate relativamente tranquille ad altre in cui la ricezione è fondamentale. Lui c’è, insieme al gruppo. Prezioso.

Mattia Bottolo 9 Aveva l’ingrato compito di sostituire Lavia e lo ha fatto dimostrando personalità e voglia di lasciare la sua impronta. Gli avversari lo hanno puntato e bersagliato dalla battuta, lui ha retto e ha sbarrato la porta ai sogni altrui. Regalandoci una prestazione finale da impazzire, per potenza, qualità, continuità. E una sequenza al servizio nell’ultimo set che resterà nella storia. Incontenibile.

Gianluca Galassi sv L’evoluzione del muro azzurro lo porta in panchina. Lui accetta e aspetta sereno il suo turno. Un Mondiale fatto di lavoro e abnegazione, dando la carica ai compagni. Presente.

Giovanni Gargiulo 8 Arriva da una stagione strepitosa e si prende il posto di titolare. Lo fa con una carica e con un'efficienza che sorprendono. E il dato più importante è che quando va in battuta sa essere pericoloso. Intrigante.

Simone Giannelli 9 È il direttore di orchestra che sa esaltarne tutti i componenti, confezionando le premesse dei loro assoli. Ma è anche un allenatore in campo con cui il ct De Giorgi ha costruito un’intesa palpabile. Monumento.

Alessandro Michieletto 9 Uno che serve alla squadra, un campione a tutto tondo. Inizia il Mondiale frenato, ma ritrova con il passare delle partite il braccio e gli ace che portano punti e sostanza al gioco azzurro. Insostituibile.

Domenico Pace sv Davanti c’è Balaso, lui a Manila va per imparare e capire quale livello raggiungere. Futuribile.

Luca Porro 8 All’esordio subito vincente al Mondiale, mettendoci del suo quando De Giorgi chiama. E se la palla è rovente, lui c’è senza timori. Una garanzia per il futuro. Lucido.

Yuri Romanò 8,5 L’opposto conferma di essere uomo da grandi eventi e da grandi imprese. Quando il torneo entra nel vivo si accende. Con la battuta e in attacco spinge l’Italia dove le compete. Il clima da corrida lo esalta e gli fa fare cose straordinarie. Energetico.

Roberto Russo 8,5 Sette mesi di sofferenza, sette mesi aspettando un raggio di sole. E quel sole è arrivato nel momento giusto. Ha preso in mano il muro e gli ha regalato monster block. Resiliente.

Kamil Rychlicki 8 Al primo Mondiale subito in fondo: quando l’Italia chiama, lui c’è. Impagabile.

Francesco Sani 8 Una scommessa vinta dal ct che lo ha scelto per completare la panchina e disporre di una battuta forte e fastidiosa. Lui si cala nel ruolo con una carica debordante. Chirurgico.

Riccardo Sbertoli 8 Potrebbe essere titolare ovunque, ma davanti ha un monumento come Giannelli. Però la sua parte la fa sempre. Encomiabile.

Ct Fefé De Giorgi 9 Assorbe la delusione della sconfitta in Nations League con la saggezza di un filosofo della Magna Grecia. Il sorriso e la battuta azzeccata sono una sua cifra costante, dietro però c’è un’idea chiara del da farsi per rigenerare il gruppo. Il Mondiale è una sfida e lui la usa per far fare un altro salto di qualità al gruppo. L’operazione riesce e ci restituisce una squadra che non va più in crisi quando è sotto e che guarda in faccia l’avversario con lucidità. Magistrale.

Daniele Lavia 8 Non c’è per un brutto infortunio, ma merita di essere uno del gruppo, perché di questo team è un elemento importante e ha contribuito a farne una realtà speciale. Prenotato.